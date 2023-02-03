В Сочи вышедший на берег смерч разбил стекла в кафе и раскидал мебель

Смерч выломал двери в кафе. Фото: скриншот видео.

В Сочи вечером 3 февраля смерч вышел на берег и оставил разбросанную по пляжу мебель и разбитые стекла. Видео с последствиями разгула стихии появились в городских соцсетях.

- Просто ужас. Дверь выломана, смотрите. Тут стекла повылетали, - в шоке описывали разрушения очевидцы.

Явление природы распугало посетителей пляжного кафе. Свидетели говорят, что смерч был небольшой и никто не ожидал от него такой мощи. Однако, от силы природы не спасли даже стены и крыша.

- Смерч раскидал по пляжу пластиковые столы и стулья, разбил стекла кафе и выбил дверь, - рассказывают сочинцы, оказавшиеся в тот момент на месте.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на Черноморском побережье. Причиной непогоды станет циклон, перемещающийся через территорию Краснодарского края.

- Его стараниями в ночные и утренние часы местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Основной удар стихии придется на субботу, 4 февраля. В отдельных районах края в этот день ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, снегом, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Под влиянием фронтальных разделов циклона порывы ветра в выходные на участке Джубга-Магри ночью порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Днем в Сочи будет не выше 10 градусов тепла.