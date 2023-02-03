На Кубани в смерти семьи от угарного газа обвинили сотрудницу газовой службы

Из-за неисправного газового оборудования угарный газ поступил в дом.

В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Трагедия произошла 21 января 2023 года на улице на улице Свободной в станице Новомышастовской. Из-за скопления в доме угарного газа погибла семья – 52-летний мужчина и его 49-летняя супруга.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней сотрудницы газораспределительной организации. Она подозревается в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи выяснили, что в течении двух лет женщина игнорировала свои рабочие обязанности. С ноября 2020 по январь 2023 года, будучи ответственной за организацию и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, она ни разу не посетила домовладение погибшей семьи. Иначе вовремя бы заметила неисправность газового оборудования.

- Продукты сгорания газа от газового отопительного котла проникли в жилой дом и проживавшие в нем супруги погибли от вдыхания угарного газа. Их тела были обнаружены родственниками 21 января текущего года, после того, как они некоторое время перестали выходить на связь, - уточнили в Следкоме.

Сейчас по уголовному делу проходят судебные медицинские и строительно-техническая экспертизы. Экспертам также предстоит оценить изъятое неисправное газовое оборудование.