В Новороссийске завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка»

"Бескозырка" в 2023 году прошла в 55 раз. Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители Новороссийска отметили 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.

Героическая оборона Малой земли продолжалась семь месяцев. Советские войска в течении 225 дней мужественно отражали атаки противника и отстояли плацдарм. Это сыграло важную роль в освобождении Новороссийска и разгрома оккупантов в битве за Кавказ.

Один из самых ярких моментов патриотической акции. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Память о десанте Цезаря Куникова, этом несокрушимом подвиге навсегда останется в сердцах жителей города, края и всей страны. Мы чтим память предков и благодарим их за возможность жить, трудиться и продолжать славную историю нашей страны. И сейчас наши братья продолжают дело дедов и прадедов, героически выполняя боевые задачи в спецоперации. Вечная память погибшим, вечная слава живым, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Акция «Бескозырка» появилась спустя 25 лет после той памятной ночи. В феврале 1968 года члены молодежной организации "Шхуна ровесников" во главе с Константином Подымой встретились на Площади Героев с самодельными факелами. Молодежь зажгла факелы от Огня Вечной Славы и прошлась пешком на Малую землю в сопровождении нескольких ветеранов. В память о высадке десанта ребята решили опустить на воду бескозырку.

Подвиг десантников бессмертен. Фото: Виталий ТИМКИВ

Уже через три года 4 февраля 1971 года на операцию «Бескозырка» пришли несколько тысяч новороссийцев. «Бескозырка» стала городской акцией, а затем Всесоюзной.В этом году акцию провели в 55-й раз. В 2023 году в шествии к мемориалу «Малая земля» приняли участие около 50 тыс. человек.

- Спустя столько лет — мы не забыли, мы помним. «Бескозырка» стала частью города-героя Новороссийска, который через поколения пронёс почтение и признание воинам-освободителям, - рассказал глава города Андрей Кравченко.

К акции присоединились 50 тысяч человек. Фото: Виталий ТИМКИВ

Сейчас городе осталось всего пятеро ветеранов, которые защищали Новороссийск и Кубань. Для Веры Гавриловны Пикиной, Григория Дмитриевича Коваленко, Людмилы Александровны Максименко, Антонины Никитични Львовой и Леонида Николаевича Нанояна организовали отдельные парады с поздравлениями.

Празднование в Новороссийске началось с утра. У основных военных мемориалов города-героя выставили почетный караул. В течение дня новороссийцы подходили к мемориалам с букетами и венками. К вечеру у памятников Великой Отечественной войны «Взрыв» в селе Мысхако, стеле на Малой земле, памятнику «Неизвестному матросу», братской могиле в Цемдолине не было свободной от цветов земли.

Это важный для всех новороссийцев день. Фото: Виталий ТИМКИВ

В полдень на крейсере «Михаил Кутузов» прогремел Выстрел памяти. Он ознаменовал 80-ую годовщину высадки легендарного десанта на Малую землю.

Акция прошла впервые после пандемии. Фото: Виталий ТИМКИВ

На Площади Героев от Огня Вечной Славы зажгли два факела. Один из них отправили в Южную Озереевку, где держал оборону основной десант. Второй в составе колонны понесли к памятнику «Передний край обороны». Позже отсюда началось масштабное шествие со свечами к мемориалу «Малая земля».

Празднование важной годовщины впервые после пандемии провели соль масштабно. В шествии со свечами приняли участие около 50 тысяч человек.

Также жители Новороссийска, которые не смогли пройтись по городу с остальными горожанами, присоединились к акции «Свеча в окне». В 18:00 в новороссийских окошках заплясали огоньки свечек. Их зажгли в окнах в память о погибших защитниках Малой земли.