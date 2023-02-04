Стоял на гвоздях и изгонял демонов. Исповедь брата Дани Милохина – Ильи

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Илья Милохин – известный блогер и брат самого популярного тинейджера России – Дани. Еще два года назад он был восходящей звездой эстрады. Он подписал контракт с Виктором Дробышем, готовился к гастролям, но неожиданно пропал – загремел в больницу. Парень лечился от наркотической зависимости, лишился основных аккаунтов в соцсетях и вернулся в Анапу. Сейчас он занимается астрологией и строит семью – уже свою. А еще мечтает помириться с братом. Об этом Илья рассказал в интервью сайту «КП» – Кубань». Ниже – первая часть монолога Ильи.

Жизнь загнала меня в рамки. Мне пришлось бежать из Москвы. А куда бежать? В Анапу. Это проверенная почва. Я здесь работал, учился и имел знакомых – опекунов. Были переживания, страхи и желание начать новую жизнь. Я спрятался от всех, оборвал все связи и поменял отношение к людям.

Я сам себя воспитывал с детдома, закалял характер. У меня были сложные отношения с опекунами. Но из Москвы я вернулся к ним. Мне просто негде было жить. Я уехал без копейки, даже на билет занял у знакомого. Купил его ночью и улетел. Мне угрожали, на меня покушались. Это просто вынудило меня уехать оттуда.

У меня были припадки, клиническая смерть. Все – в один год. Я боролся с этим и хотел передать знания аудитории. С ней я делился сокровенным. Даже в Москве я не общался с блогерами, друзьями. Был интровертом, но выходил в эфиры и делился эмоциями с подписчиками. Они были частью моей жизни.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Я никогда не любил публику. Но аудитория давала мне мотивацию двигаться дальше, ставить цели, выходить на красные дорожки, через не хочу.

Меня уже подписывали на лейбл Gazgolder (принадлежит Басте, или Василию Вакуленко). Я писал музыку. Мы даже записали два или три трека. А потом все оборвалось.

Я не хотел жить с опекунами, когда вернулся в Анапу. Это все-таки другая семья. А мне хотелось свой уголок. Так я встретил девушку. Мы были знакомы с 14 лет. Я объяснил ей ситуацию. Она приняла меня на съемной квартире. У нее были влиятельные ухажеры. А здесь я – мальчик с белыми волосами. Были перепалки, за мной даже следили. Ей присылали фото. Но у нее проснулись чувства. Мы жили два месяца. Ее уже звали замуж, за границу, обещали дома, машину. А она выбрала меня, простого парня, и дала мотивацию двигаться дальше.

Я продал второй аккаунт в ТикТоке. Этими деньгами оплатил квартиру и понял, что у меня пропало желание сниматься. Исчез интерес. Сложно сменить нишу, когда у тебя была большая аудитория. А потом ты видишь другой уровень. Работать просто не хочется. Я переделал соцсети под эзотерику. Расписал план, погрузился в медитации.

Я изгонял демонов, стоя на гвоздях. Выстроил правильное питание, нашел спортзал. Восстановился и даже думал вернуться в техникум, откуда меня выгнали. Но собрал деньги и отучился на фитнес-тренера. С детства хотел связать жизнь со спортом.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Я сделал анализ своей натальной карты. Увидел блоки, снял их и понял, что духовной деятельностью могу заработать больше, чем физическим трудом.

Я ограничил себя во всем. За два года у меня не было ни единого алкоголя, кальяна, сигарет. Было сложно, но это так. Я максимально держался.

В Москве со мной работал астролог – по бартеру. Он сделал расклад. Я прочитал его, как глупый мальчик. Но это отложилось в подсознании. И расклады сбываются. Я это понял уже в Анапе.

Я занялся астрологией из-за девушки. Когда мы встретились, она медитировала. Сперва я не понимал этого, а затем начал изучать. Я еще был замкнутым, но начал медитации. Еще читал паблики, рекомендации, электронные книги. Изучил тематику. Нашел астролога, одного, второго. Вытаскивал знания, повышал уровень, осознал, для чего я здесь. И так выстроил свою систему.

Многие астрологи дают поверхностную информацию. Они знают, как зацепить человека, чтобы срубить куш. Мне было тяжело морально. Упасть с такого уровня и подняться. Бывало, что хотел сходить в заведение, но не было денег. Это мотивировало.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мой первый клиент – бизнесмен из Москвы. Его знакомые обрывали связи, обманывали, кидали на деньги. Я сделал анализ карты, но боялся общаться напрямую. Поэтому отправлял голосовые сообщения. Составил ядро личности, узнал, что в карьере ему не везло с мужчинами. Советовал нанимать девушек. Ему нужны были чувства и эмоции на работе, чтобы люди выговаривались. У него пошел рост, и он взял на месяц на зарплату.

Я вылез из ямы. Клиент передал информацию друзьям. Так началось сарафанное радио. И оно работает даже сейчас.

Когда вернулся в Анапу, местные паблики писали – наркоман вернулся. Я моментально сменил имидж. Поэтому проблем с узнаваемостью не было.

У мамы почувствовал себя дома. С девушкой мы ездили к ней в 2022-м. Решали вопрос с квартирой, которая мне положена как сироте. А затем заехали к маме. Ощутил себя как дома: скот, запах сена, навоза, дом. Мы провели у нее часа три-четыре. Это было важно для меня. За мать у нас отвечает планета Луна. Она символизирует эмоции. И у меня она была сильно поражена. Я чувствовал неудовлетворенность. Из-за этого наркотики уводили меня в другую реальность. Я должен был приехать к маме, решить проблемы.

Я называл мать мамой. Но проглатывал окончание. Не договаривал, что ли. Рядом с ней я превращался с ребенка. У меня исчезала вся злость.

Даня бы не принял родителей. Видимо, еще не пришло время. Единственный минус, что наше личное вышло на показ (речь об эфире «Пусть говорят» с участием Ильи и его семьи). Но это пример для ребят из детдома, что родителей можно найти. Это мотивация.

Мама не сильно хотела Даню. Он якобы был незапланированным ребенком. Еще в утробе он чувствовал это. Считается, что дети ощущают эмоции, психологию матери. А мама его не сильно хотела. Это отразилось на его психике.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

У Дани инстинкт самовыживания. Его отталкивает тема родителей. Это идет с детства.

Мама объяснила, почему отдала нас в детдом. Мол, были молодыми, глупыми с отцом. Было много проблем, папа попал в тюрьму. А нас же надо было содержать. Бабушка хотела взять нас на себя. Но она была инвалидом. Ей не могли отдать детей. И нас отправили в детдом.

Даня отвечает в важные моменты жизни. Как переезд в Анапу, дни рождения. Конечно, он отвечает реже, чем хотелось бы.

Даня дал мне аудиторию, когда я переехал в Анапу. Спустя два месяца он написал: «Давай сниму с тобой дуэт». Так он меня поддержал. Он знал, что я был в жопе. Мы сняли это, пошел актив. Но я, как всегда, с ним не справился, не удержал. И потом Даня пропал.

Даня не хочет возвращаться в Россию из-за клипа про Первый канал. Мы поддерживаем друг друга в важные моменты. Но чтобы общаться каждый день, нужна встреча. И я ее ищу. Недавно спросил, почему он не хочет вернуться в Россию. Он сказал – из-за клипа. Я не видел его, только краем глаза.

У Дани случился конфликт с Сашей Стоуном (блогером Александрым Зарубиным). Я решил заступиться за брата. Думал, это сблизит нас. Представляете, спустя два года брат заступается за брата. Я бы дал отпор, Даня бы ощутил себя за братской спиной, ощутил родственную связь.

Даня жестко реагирует на мои выходки в инфополе. Он думает, это хайп на его имени. Когда я был зеленым, не знал, как себя вести на аудитории, первый продюсер делал из меня пародию Дани. Это сказалось на брате. Я долго слазил с этого. Поэтому спросил разрешения, могу ли я заступиться. Но он не ответил.

Даня был за границей, а человек его оскорблял. Называл девочкой. Это неправильно. Я написал: «Давай заступлюсь». Тем более фамилия Милохин связана и со мной. Хотел отстоять ее. Я и так совершил много ошибок. Я взял ответственность, заступился, но не было реакции ни от Дани, ни от Стоуна. Надеялся, что это скажется и на моей карьере, аудитории, клиентской базе. Это был шанс заявить о себе – заступиться за брата.

Год назад я остался без денег. Я говорил об этом в соцсетях. Мне писали люди. Я предлагал им сбросить любую сумму. Взамен давал им знания. За все нужно платить или давать взамен. Чтобы был баланс. Конечно, консультации не всегда были правдоподобными. Но мне нужно было кушать, содержать девушку.

В общежитии я неделю жил на тысячу рублей. Выживал. Было тяжело. Я просил еду у соседей. По выходным они уезжали домой, а мне некуда было ехать. От опекунов я отказался. Только просил присылать мне деньги, которые дает государство, на питание. Еще занимал у друзей. Была куча долгов. Когда приехал в Москву, первые гонорары отправил в Анапу – людям.

Мне некому было выговориться. Я писал людям, которые смотрели мои истории. Бывало, два дня до оплаты квартиры. Я писал им, описывал ситуацию. Мне нужно было выговориться. И взрослые люди меня понимали. Это были бабушки и дедушки, узнавшие обо мне на «Пусть говорят». Они проявляли интерес ко мне, понимали меня, а я получал прибыль. Некоторые даже называли меня внучком. Но были и люди, которые писали, что я попрошайка.

Разве я имею право ругать Даню за то, что он поет гимн Украины? Чтобы поднимать эти темы, воспитывать его, мне нужно выстроить отношения с братом. Жизнь его ограничит за такие поступки. Он еще будет думать, зачем так поступил. Он – стрелец. Ему свойственно духовное развитие. Будет момент, когда он это поймет.

Детские планеты заставляют Даню жить в состоянии ребенка. Играть и надевать эту маску для публики. Я смотрел его натальную карту. Игры и веселье – это для Дани. Но ненадолго. У него такой психотип.

Я приземлял Даню. Я люблю порядок. Если вещь лежит на полу, тумбочке или кровати, я скажу об этом. Так было в общежитии техникума. Мне важен контроль. А у брата были метания. Я его приземлял. Ему это не нравилось. Но его метания могут превратиться в проблему. Он уходит от одной точки, где совершил много ошибок, к другой. И это копится, пока не случится взрыв. И он создаст ему такие ограничения, что он задумается.

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