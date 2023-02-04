Песня-мем про Краснодарский край стала «гимном» футбольного турнира в Абу-Даби

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Футбольный сезон в России на паузе. Он возобновится только в конце февраля. А пока команды находятся на сборах: одни – в Турции, другие – в ОАЭ, как «Краснодар» и «Сочи». Там проходит товарищеский турнир.

В первом туре сошлись «быки» и «барсы». Первые победили – 1:0. Но запомнилась игра не только результатом, а еще и новым гимном турнира. Перед началом матча организаторы включили песню-мем про Краснодарский край. Так они обыграли тему южного дерби.

Футболисты идею оценили. Некоторые даже танцевали. А другие взялись за телефоны, чтобы найти хит Виктории Пузиковой. Она написала его еще в 2019 году, собрав миллионы прослушиваний.

Напомним, что «MC P_upok» родом из Тимашевска. Все ролики она снимает на зеленом фоне. Во время монтажа накладывает различные эффекты и таким образом делает видео незабываемыми. В песне она иронично обыгрывала символы, с которыми ассоциируется регион: кукуруза на пляже, «золотистые поля», «бескрайние моря».

При этом рэп девушка читает в красной черкеске и папахе, катаясь на дельфине, прогуливаясь по набережной, плавая в море. Но самый запоминающий момент, когда Виктория скачет на лошади.