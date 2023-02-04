Шаман переборщил. Горы Сочи засыпало снегом

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Настоящая зима пришла на Кубань. Метель обрушилась на горнолыжные склоны Сочи. За ночь на курорте выпало 48 сантиметров снега. А максимальная высота сугробов достигла уже двух метров. Они были на «Розе Пик».

Еще 43 см снега выпало в горной олимпийской деревне. На курорте даже закрыли южный слон – из-за угрозы схода лавин. Также не работают мосты и качели на «Розе Пик».

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в горах как минимум до конца дня. А на побережье ожидаются ливни. Местами они будут переходить в снег.

Всю ночь в горах Сочи дежурила спецтехника. Всего – 237 машин и свыше 100 человек. Они расчищали тротуары, дороги и проходы и использовали 1200 тонн противогололедных материалов.

Напомним, что еще две недели назад на склонах курорта не было снега. Комик Алексей Щербаков даже выкладывал видео, как катается по листве. А спасать курорт приехал сибирский шаман Играшу. Он вызывал снегопад с помощью обряду.

- И, кажется, переборщил, – шутили в социальных сетях люди.

Первый снегопад обрушился на курорт еще неделю назад. А сейчас пошла вторая волна.