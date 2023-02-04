Футболист Матвей Сафонов отказался от переезда в чемпионат Англии

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – звезда футбольного клуба «Краснодара» и сборной России. Его контракт с «быками» истекает уже через полгода – летом 2023-го. Правда, СМИ утверждают, что вратарь уже продлил соглашение – до 2026-го. Но ни футболист, ни клуб эту информацию никак не комментировали.

Сейчас Матвей – лучший вратарь премьер-лиги по суперсейвам. Это тяжелые удары, имеющие высокий xG (ожидаемым голам). Год назад он даже попал в список Forbes, стал участником рейтинга «100 самых перспективных россиян до 30 лет».

- Матвей самый дорогой футболист из России по оценке Transfermarkt (€16 млн), а недавно в СМИ обсуждали интерес «Зенита» к голкиперу и сумму трансфера в €40 млн, – писали создатели рейтинга.

При этом за год ценник на вратаря сборной России упал на миллион евро. По данным портала Transfermarkt, «Краснодар» расстанется с футболистом за 15 млн. При этом легенда «Зенит», Андрей Аршавин, оценил голкипера в 10 млн.

- Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрёл бы я Сафонова за € 20 млн? Нет, за € 10 млн. За 10 надо брать, даже не думая, – признался экс-футболист сборной России в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

При этом сам игрок уезжать из Краснодара не собирается. Об этом он заявил после матча с «Сочи» (1:0). Футболиста спросил, поехал бы он в Чемпионшип (второй по силе дивизион Англии), как его партнер по сборной России, Никита Хайкин.

- Нет, в Чемпионшип не хочу. Если честно, домой хочу, - сказал Матвей Сафонов журналистам.