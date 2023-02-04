Вакцинируйтесь, пока не поздно. В Анапе зафиксирован случай заражения корью

В Анапе девочка заболела корью. Фото: «Анапское Черноморье».

В Анапе 7-летняя школьница заболела корью. Эта инфекция очень заразна. Болезнь проходит с высокой температурой и сыпью. Об этом рассказали в газете «Анапское Черноморье».

Девочка учится в школе №11, которая временно расположена на территории гимназии «Эврика». Последний раз ребенок посещал учебное заведение 26 января, а до этого они с семьей ездили за границу в неблагополучный по этому заболеванию регион.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы прекратить распространение кори в Анапе. Например, определили круг детей, с который заболевшая девочка контактировала больше всего. В него вошли учащиеся школ 1, 2 и 3 этажей левого крыла здания школы «Эврика». Исходя из самочувствия этих детей, будут наблюдать за остальными ребятами и учителями.

Кроме того, в школе №11 и гимназии «Эврика» введены противоэпидемические и ограничительные мероприятия. Усилен противоэпидемический и антиинфекционный режим. Во всем здании начали обеззараживать воздух.

- Всех детей и взрослых, которые не имеют вакцинации от кори, отстранили от посещения школы от занятий на 21 день. Медицинские работники решают вопросы о вакцинации ребенка и взрослого от кори, - рассказала главный государственный санитарный врач Анапы Лариса Медведева.

Специалисты контролируют ситуацию, но предупреждают, что сейчас очень важно сделать вакцину всем непривитым.