Житель Краснодара продает последнюю бутылку кока колы по цене машины

Житель Краснодара продает бутылку газировки за 1 миллион рублей
Фото: Виктория МИНАЕВА
Житель Краснодара продает бутылку оригинальной газировки по цене квартиры. Дорогой лот выставили на продажу на популярном сайте объявлений.
После ухода из России некоторых знаменитых брендов, у части людей случилась настоящая депрессия. Многие хотели снова ощутить знакомый с детства вкус гамбургеров и газировка. Но если продукты питания заменили всего за несколько месяцев, да так, что их невозможно отличить от прежних, то с газировками дела обстоят немного хуже. Аналогов знаменитой колы очень много, и все они хороши, но все же немного отличаются от оригинала.
Данное предложение может заинтересовать далеко не каждого. Оно – только для истинных любителей оригинального вкуса. Кто же еще, как не настоящий гурман, отдаст за два литра напитка 1 миллион рублей?
Воду разлили в феврале 2022 года. Фото: avito.ru
Видимо, продавец решил завысить цену в сотни раз только потому, что всю партию, которая у него была, уже разобрали.
- Coca Cola оригинал (последняя). Покупалась в России в марте 2022. Дата разлива: 13 февраля 2022, - сообщили в объявлении.
Вместо бутылки колы автор объявления хочет купить себе свой первый автомобиль. Возможно, кото-то из покупателей сможет оценить предложение и исполнить мечту молодого человека.
К слову, необычные объявления встречаются в Краснодаре не так редко, как кажется. 2 января молодой человек предложил «доесть салаты и закуски». За свой тяжелый труд он просил вознаграждение, но обозначил, что возьмет «не дорого».
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