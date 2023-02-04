Житель Краснодара продает последнюю бутылку кока колы по цене машины

Житель Краснодара продает бутылку газировки за 1 миллион рублей Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель Краснодара продает бутылку оригинальной газировки по цене квартиры. Дорогой лот выставили на продажу на популярном сайте объявлений.

После ухода из России некоторых знаменитых брендов, у части людей случилась настоящая депрессия. Многие хотели снова ощутить знакомый с детства вкус гамбургеров и газировка. Но если продукты питания заменили всего за несколько месяцев, да так, что их невозможно отличить от прежних, то с газировками дела обстоят немного хуже. Аналогов знаменитой колы очень много, и все они хороши, но все же немного отличаются от оригинала.

Данное предложение может заинтересовать далеко не каждого. Оно – только для истинных любителей оригинального вкуса. Кто же еще, как не настоящий гурман, отдаст за два литра напитка 1 миллион рублей?

Воду разлили в феврале 2022 года. Фото: avito.ru

Видимо, продавец решил завысить цену в сотни раз только потому, что всю партию, которая у него была, уже разобрали.

- Coca Cola оригинал (последняя). Покупалась в России в марте 2022. Дата разлива: 13 февраля 2022, - сообщили в объявлении.

Вместо бутылки колы автор объявления хочет купить себе свой первый автомобиль. Возможно, кото-то из покупателей сможет оценить предложение и исполнить мечту молодого человека.

К слову, необычные объявления встречаются в Краснодаре не так редко, как кажется. 2 января молодой человек предложил «доесть салаты и закуски». За свой тяжелый труд он просил вознаграждение, но обозначил, что возьмет «не дорого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

96 миллионов за квадрат: самая дорогая квартира Краснодара находится в Музыкальном микрорайоне

Площадь жилища всего 42 метра (подробнее)

Самый дорогой дом в Красной Поляне продается за два млрд рублей

Всего в поселке на продажу выставлено 1,6 тысяч объектов (подробнее)