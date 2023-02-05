Срубить, чтобы сохранить. В Сочи прощаются с уникальной бамбуковой рощей

Бамбуковая роща в сочинском Дендрарии зацвела впервые за 59 лет. Фото: t.me/npsochi_official

Бамбуковая роща в сочинском парке «Дендрарий» доживает последние дни. Звонкие крики местных горластых петухов уже перебивают звуки работающей бензопилы – сотрудники парка спиливают первые стволы этой исполинской травы. Жалко, говорят, но ничего не поделаешь. Иначе уникальную плантацию не спасти. А причина тоже незаурядная – впервые за 60 лет здесь зацвел бамбук.

Цветущий бамбук. Фото: t.me/npsochi_official

- Кажется, что эта бамбуковая роща вскоре станет историей, потому то бамбук зацвел. И к сожалению, цветение – «лебединая песня» бамбука, потому что после цветения он погибает, - рассказал сочинский гид Ирина Сущева, которая часто водила туристов полюбоваться на эти необычные растения.

Некоторые стволы уже спилили. Фото: t.me/npsochi_official

В биологии цветение и плодоношение бамбуков ведут к последующей гибели растения целиком. В сочинском нацпарке растут 19 таксонов бамбуков, относящихся к шести родам, 16 видам, одной разновидности и двум сортам. Но бамбуковое цветение местные специалисты наблюдают впервые за 59 лет. Зацвести решил японский мадаке - один из самых крупных видов на Черноморском побережье Кавказа.

Скорее всего, спилят всю рощу. Фото: t.me/npsochi_official

- Мы уже сталкивались с таким явлением, как цветение бамбуков. Тогда пришлось пойти на радикальные меры, чтобы сохранить рощу. Плантация была срезана "на пень", проведены реабилитационные мероприятия. Только к 2023 году бамбук восстановился и стебли уже достигают нормальных размеров, - рассказала ведущий научный сотрудник Галина Солтани.

Цветы-убийцы, кстати, выглядят достаточно скромно. Это зеленого оттенка соцветия, собранные на длинных стеблях. После они образовывают семена, которые в дикой природе становятся материнской основой для нового бамбукового леса.

Все растения должны быть промаркированы, чтобы не спилить лишнее. Фото: t.me/npsochi_official

Сейчас сотрудники парка заняты маркировкой всех стеблей цветущей плантации, а это не один десяток растений. Работа продлится до середины февраля. Заодно будут вести наблюдения и искать возможность сохранения бамбуковой коллекции.

- Конечно, одним из действенных способов, применяемых на практике, является способ срезки растений на пень и внесение комплексных удобрений для сохранения корневой системы и поэтапного восстановления надземной части, - рассказал руководитель парка «Дендрарий» Дмитрий Маслов. Но в мировой практике существуют и другие способы, описанные в методических рекомендациям по культуре бамбука в субтропической зоне Черноморского побережья Краснодарского края, начиная с 1973 года.

Цветы бамбука. Фото: t.me/npsochi_official

У ученых нацпарка есть еще чуть более недели, чтобы решить, какой метод спасения рощи лучше использовать. Все же срубить всю плантацию и потратить десятки лет на восстановление или же найти более щадящий способ.

Пока же у жителей и гостей курорта есть возможность полюбоваться на самую большую в мире цветущую траву. В следующий раз такой шанс выпадет через 60 лет.