Причиной падения Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели двух чаек

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Причиной падения военного самолета в Ейске стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек. Именно это привело к возгоранию и крушению самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

- Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика. Останки чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолета, - сообщает агентство.

Напомним, вечером 17 октября в Ейске произошла трагедия – возле 9-этажного дома рухнул военный самолет СУ-34, он задел многоэтажку. Пилоты успели катапультироваться за несколько секунд до ЧП, они выжили. Дом тут же охватило пламенем из-за огромного количества авиационного горючего. По последним данным, 15 человек погибли, из них трое детей.

В Минобороны сразу сообщили, что самолет выполнял учебный полет. Истребитель потерпел крушение при наборе высоты, у него загорелся двигатель. Гул падающего самолета жители Ейска слышали за две минуты до падения. Очевидцы рассказали, что происходило до и после крушения истребителя.

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