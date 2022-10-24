От дома остались только металлические каркасы. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 24 октября пламя охватило два частных дома на улице Пластунской. По словам очевидец, около 02:50 часов загорелась машина. После чего огонь перебросился на рядом стоящий дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, однако за два часа пламя охватило 200 квадратов.

Пожарные полностью ликвидировали очаг возгорания в 05:10 часов. Погибших нет, но есть один пострадавший. Огнем повреждены два дома, хозяйственная постройка и автомобиль. На месте пожара работают эксперты-дознаватели для установления причин возгорания.

Последствия пожара в частных домах Сочи на улице Пластунской

Частный дом по Пластунской, 260/19, полностью сгорел. От жилого помещения остались только металлические каркасы. Стены обрушились. Только по обгоревшим прутьям можно предположить, где находилась спальня, ванная и кухня. Огонь расплавил даже бойлер.

Пожару был присвоен 1 уровень сложности. Фото: Олег УМАРОВ

На месте пожара до сих пор стоит смог и едкий дым. Огнеборцы тушили огонь около двух часов. Но, к сожалению, дом не удалось спасти. Пожару был присвоен 1-й уровень сложности.

- Скорее всего, загорелась печка. Из-за этого от дома ничего не осталось, - рассказали соседи корреспонденту kp.ru.

Машина полностью сгорела. Фото: Олег УМАРОВ

По словам очевидец, когда приехали пожарные, второй дом еще не горел. Огнеборцы начали тушить очаг возгорания, но языки пламени перекинулись на второй дом. Рядом стоял вагончик и туалет, которые тоже задел огонь. В доме, который находился в 30 метрах от пожара, вылетели стекла. Вокруг очага возгорания пострадало четыре дома. А от автомобиля осталась только груда обожженного металла.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», собственникам пострадавших домов необходимо получить справку от МЧС о том, что жилье непригодно для дальнейшего проживания. Местным жителям предоставят временное жилье в хостеле на Виноградной.