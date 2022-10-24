Убийцу водителя элитного такси из Москвы поймали в Краснодарском крае

Тело мужчины нашли в лесополосе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи по горячим следам нашли и задержали убийцу водителя такси бизнес-класса 31-летнего Петра Маренкова на Кубани. 19-летний пользователь услуг элитного агрегатора Сергей Шелест скрылся 17 октября сразу после того, как предположительно совершил преступление.

- В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края, - сообщили в Следкоме РФ.

Сергея Шелеста задержали. Фото: Следком РФ

17 октября таксист вышел из дома в Москве и уехал на автомобиле «Мерседес-Бенц» на поступивший заказ. Поздно вечером он позвонил жене, а потом перестал выходить на связь.

Женщина написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.

На теле таксиста обнаружены множественные ножевые раны. Фото: Следком РФ

23 октября они нашли тело таксиста с многочисленными ножевыми ранениями в лесополосе подмосковного города Сергиев Посад и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Мотивом для расправы над водителем такси стал элитный автомобиль. «Мерседес-Бенц» был продан в экстренном порядке через мобильное приложение. Но это помогло установить личность подозреваемого в убийстве.

- В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу, - уточнили в ведомстве.