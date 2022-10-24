В Краснодаре пластического хирурга Халеда Омара спустя 5 лет осудили за смерть пациентки, но освободили

На именитого врача не раз заводили уголовные дела.

В Краснодаре пластического хирурга Халеда Омара спустя 5 лет осудили за смерть пациентки после операции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писала kp.ru, в 2017 году хирург сделал женщине пластику живота. За операцию пациентка отдала порядка 200 тысяч рублей. У нее был высокий фактор риска развития тромбоэмболии — в этом случае врач должен был отказать пациентке, но не сделал этого. Кроме того, хирург не назначил медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений. У пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий – она умерла буквально сразу же после операции.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дело ушло в суд еще весной 2019 года. Судебные заседания неоднократно откладывались по разным причинам - неявка свидетелей и потерпевшего, были и другие основания. Не раз назначались экспертизы, которые должны были помочь выяснить, кто все-таки виноват в смерти женщины. И вот точка поставлена - Халеда Омара признали виновным.

- Хирург не учел тот факт, что пациентка относилась к категории с высоким фактором риска развития тромбоэмболии, - говорят в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - После операции подсудимый не осуществил должного наблюдения за состоянием пациентки. Он вовремя не обнаружил послеоперационное осложнение в виде развития острой сердечно-сосудистой недостаточности, что привело к смерти женщины.

В судебном заседании сам хирург настаивал, что не виновен и действовал в соответствии с регламентом. Однако суд, заслушав доводы экспертов, приговорил Халеда Омара к 2 годам ограничения свободы. Правда, от уголовной ответственности он освобожден. А все потому, что истекли сроки давности.

- После совершения преступления, относящегося к преступлениям небольшой тяжести, прошло более двух лет, - уточняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Отметим, что приговор в законную силу не вступил, а значит, обжаловать его хирург еще может.

Кстати, это не первый случай, когда Халед Омар становился фигурантом уголовного дела. Еще один случай расследовался в 2017 году. Тогда мужчина работал в одной из частных клиник города, где орудовала не менее известная лжехирург Алена Верди. Своим пациенткам он предлагал самые разные услуги. Одна из краснодарок сделала у него пышный бюст. Цена вопроса была дешевле, чем в других центрах, потому она обратилась именно к Халеду Омару. В январе женщине сделали операцию, правда, после у нее развился пневмоторакс. Простым языком, это скопление воздуха в пространстве между листками, окружающими легкие. Елене был причинен тяжкий вред здоровью.

Первое время правоохранители считали, что к такому результату привело отсутствие у хирурга нужной квалификации. Но в процессе расследования выяснилось, что образование у него все-таки было.

- В итоге экспертиза не выявила прямой связи в данном случае, - сообщали kp.ru в СУ СК по Краснодарскому краю. - Потому уголовное преследование по этому эпизоду прекратили.

КСТАТИ

Врача обвиняли еще и в неосновательном обогащении

С именитым хирургом в 2017 году судилась еще одна жительница Краснодара. Согласно материалам суда, которые есть в распоряжении «КП» - Кубань», она подала иск на Халеда Омара, в котором просит взыскать сумму неосновательного обогащения. Женщина требовала 99 тысяч рублей.

По ее словам, в ноябре 2015 году она перевела на банковскую карту медику деньги. Представитель хирурга заявил, что за эту сумму женщине сделали подтяжку лица, так что никакого обмана нет. Однако жительница Краснодара принесла в суд документы, свидетельствующие об обратном.

- В выписках из истории болезни сказано, что женщина находилась в стационаре в челюстно-лицевом отделении БСМП. Ей проведено оперативное вмешательство - подтяжка верхней, средней, нижней зоны лица, цервикопластика (иссечение излишков кожи в области подбородка и шеи), - сообщается в решении суда. - Но лечение проводилось не на основании договора на оказание платных медицинских услуг. Возмещение стоимости проведенного лечения осуществлялось компанией, в которой застрахована пациентка по полису ОМС.

А потому деньги хирург получил ни за что. Суд с доказательствами пострадавшей краснодарки согласился и заставил врача вернуть все до копейки.

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