«Хочу, чтобы Украина прозрела». Девушка из Сочи создала серию мультфильмов о безумной свинке из Незалежной

Свинка в обмороке - символ Украины. Фото: svinkavobmoroke

Серия мультфильмов про безумную свинку из Украины набирает популярность в сети. Ролики попали даже на израильское телевидение. В них хрюша, татуированная свастикой, пытается попасть в Евросоюз, чистит ботинки американскому дяде Сэму и строчит в российских соцсетях фейки. Автор коротких мультиков – Евгения из Сочи. Она 16 лет прожила в Америке, но потом решила вернуться на Родину по политическим мотивам.

- В какой-то момент в США меня возмутила волна хейта в сторону России. По всем каналам на мою страну и на мой народ неслась просто откровенная ложь. Вы знаете, я сама не знаю, почему во мне проснулся ярый патриотизм. Наверное, когда русского человека незаслуженно обижают, в нем словно просыпается медведь, который хочет подойти к обидчику и снести ему лапой челюсть. Нечто подобное ощутила я, живя в США, - признается Евгения.

Для образа России в мультиках Женя и выбрала доброго Медведя, который символизирует Россию. Он пытается вразумить Свинку и пьет чай вместе с соседом - белорусским Зубром.

Медведь всегда ассоциировался с нашей страной. А вот безумные украинские жители, которые зигуют, сносят памятники, раскрашивают заборы, жгут покрышки на Майдане или выращивают там укроп, все руша и громя, иначе как свинками не видятся. И не мне одной. Я встретила художников, которые их рисуют также. Видимо, у многих творческих людей их поведение ассоциируется с приключениями в хлеву, - говорит автор мультфильмов.

Для Евгении мультипликация - хобби. Фото: личный архив героини

Когда началась специальная военная операция, Евгения поняла, что может быть полезна на информационном фронте. Мультики смотрятся легко, а основную мысль может легко «прочитать» человек из любой страны.

- Очень хочу, чтобы Украина прозрела. Она кровоточит только потому, что находится в мороке. Надеюсь снять с нее пелену фантазий своими мультами, - объясняет Евгения. – То, что происходит сейчас - это большая трагедия для славянского мира, но если на тебя безумный брат с ножом кидается или точит нож на тебя с воплями «зарежу», объединяется для этого с твоим врагом, то, что с ним делать? Отрезвлять надо, чтобы не кидался. Я пытаюсь им сказать, что враг тут не мы, что натравливают их на нас другие силы. Говорят, что у украинцев от моих мультов сильно подгорает. Значит, напалм ядреный. Надо продолжать.

Российский Медведь и белорусский Зубр вместе пьют чай. Фото: svinkavobmoroke

За творчеством Евгении можно следить в Телеграм-канале «СВО- Свинка В Обмороке». Там собрана вся серия мультиков. Сейчас девушка готовит новый мультфильм. Он будет посвящен дружбе российского Медведя и белорусского Зубра.

- Люди устали от негатива. Наш мозг так устроен, что огромное количество плохой информации - это своеобразный стресс. А мои мульты - отдушина. Они легкие, они прикольные. Мой муж по 10 раз в день пересматривает их и смеется. Каждый раз представляет себя Медведем, который наказывает Свинку, и ему от этого хорошо. Плохо лишь тем, кто себя этой Свинкой видит, - считает аниматор.