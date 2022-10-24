Передел собственности в Сочи. Чаеводов и фермеров грозятся оставить без земли

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

Компании сообщают о судебных тяжбах, которые могут привести к изъятию земель и ликвидации предприятий.

В Сочи набирает обороты еще один земельный скандал. На днях в СМИ разлетелась информация о том, что в Хостинский районный суд Сочи поступил иск от генпрокуратуры РФ о признании договоров аренды на земельные участки компаний недействительными. В числе ответчиков более 70 юридических и физических лиц, многие из которых известны своей деятельностью на всю страну.

Это не первый случай судебных споров, связанных с изъятием земель у сельхозпредприятий региона. В сентябре мы рассказывали о том, что суд признал недействительными сделками договоры аренды участков в Адлерском районе. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 140 земельных участков общей площадью 1524 га. На момент прошлой публикации решение суда в силу еще не вступило, и адвокаты ответчиков готовили апелляцию.

Теперь с подобной угрозой остаться без земель столкнулись и другие сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края. Если данный иск будет удовлетворен, Кубань в частности и страна в целом может остаться без продукции ряда компаний, а их сотрудники — без рабочих мест.

"КП" пообщалась с некоторыми предприятиями края и узнала их мнение по поводу происходящего.

Под угрозой закрытия - "Мацеста чай"

Одним из предприятий, которое сейчас переживает непростые времена из-за иска, является «Мацеста чай». Вот что рассказал о сложившейся ситуации глава компании, президент Ассоциации производитей Краснодарского чая Константин Туршу:

«11 октября АО" Мацестинский чай" вручили иск на 170 страницах с уведомлением, что первое заседание уже 14 октября. По Солохаульскому чаю решение о расторжении договоров принято за 1 день. Такая срочность говорит об ангажированности процесса. ВСЕ чаеводческие хозяйства, входящие в Ассоциацию производителей Краснодарского чая, получили такие иски. Ситуация носит массовый характер. Все сельхозпроизводители, которые вложили в развитие хозяйств большие средства, силы, душу, оформили договоры аренды в согласии с законодательством и получили свидетельства о праве собственности на производственные помещения, сейчас лишаются земли».

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

Как сообщают в компании, Генеральная прокуратура РФ подала заявление о признании договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения 2005 г между ФА «Росимущество» и ОАО «Мацестинский чай» недействительными ввиду неправомерности передачи их из федеральной собственности в муниципальную в 2010 году. Чаеводы рассказывают об истории земель, которые находятся у них в аренде:

«ОАО «Мацестинский чай», входящий в структуру ГК «Мацеста чай», является правопреемником Верхне-Мацестинского чайного совхоза им. Ленина, созданного в 1947 году. В 2005 году мы, как другие сельхозпредприятия, подписали договоры аренды на земельные участки, ограниченные сроком 49 лет в ФА «Росимущество». Далее постановлением правительства РФ земли были переданы в муниципальную собственность. В 2010 году Администрация города Сочи инициировала подписание допсоглашений к договорам аренды, изменив только арендодателя».

И вот выясняется, что где-то в этой цепочке, возможно, были допущены ошибки, которые могут стать фатальными для чайного производителя и Фермы Экзархо.

Масштабы потери при ликвидации предприятий переоценить трудно. Сегодня ГК «Мацеста чай» объединяет в себе производство полного цикла: выращивание чая в Мацестинской долине, переработку чайного листа на собственной фабрике и производство готового продукта. В текущем году хозяйству удалось обеспечить 160% от объема валового сбора прошлого года, собрано 244 тонны чайного листа.

О проводимых прокурорских осмотрах никто не уведомил и результаты не предьявил, сообщили в компании. «Генпрокуратура обращает внимание на нецелевое использование земли, не принимая в расчет, что в компании 170 га чайных плантаций – листосборных и восстанавливаемых. Их может увидеть любой желающий, плантации притягивают множество туристов. Компания активно восстанавливает запущенные плантации, это занимает 5-7 лет, в течение которых компания проводит уходные работы, постепенно формируя шпалеру. Те участки, которые переданы в субаренду (например, ферме Экзархо), тоже используются под сельхоздеятельность, назначение земли не менялось», - поясняют в компании «Мацеста чай».

За свою 75-летнюю историю компания получила много международных наград за чай. Предприятие гордится тем, что в течение нескольких лет получает от губернатора Краснодарского края диплом «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, достигшее наивысших показателей урожайности чайных плантаций».

Сохранится ли внутренний экотуризм?

С угрозой остаться без арендованной земли столкнулся и популярный агротуристический комплекс «Ферма Экзархо». О нем «КП» рассказала его руководитель Инга Экзархо:

«Комплекс «Ферма Экзархо» получил участок для организации фермерского хозяйства в пользование на основании договора аренды от ОАО «Мацестинский чай» в соответствии с существующим Законодательством РФ. В 2014 году на арендованном участке была организована деятельность для производства сельскохозяйственной продукции, а именно разведение птицы, коз, коров и овец, содержание спортивных и любительских лошадей, производство сыров и молочных продуктов, выращивание овощей, фруктов и ягод. Также комплекс оказывает агротуристические услуги».

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

От закрытия "Фермы Экзархо" жители и гости Кубани тоже потеряют немало. Компания производит натуральные фермерские продукты. Для этих целей здесь построены круглогодичные теплицы общей площадью более 550 кв. м и большой ягодник. Занимается компания и пчеловодством.

Также ферма поддерживает образовательные программы в области сельского хозяйства, проводит уроки по живой природе и уходу за животными. Кроме того, на территории хозяйства сейчас находится конно-спортивный клуб "Созвездие Сочи", где готовят спортсменов по олимпийским направлениям выездки и конкура, сообщили в «Экзархо». А еще компания развивает и продвигает сельский и экотуризм.

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

Такая насыщенная работа также нашла признание на высоком уровне. В июне 2022 года "Ферма Экзархо" стала Лауреатом Национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года, как Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе. В 2017 году была признана лучшим объектом аграрного туризма города-курорта Сочи. Продукция "Фермы Экзархо" ежегодно представляется на выставках и конкурсах, на которых занимает высокие места.

Суждено ли сбыться грандиозным планам "Хоста-чай"?

Переживает за свое будущее и еще один кубанский производитель чая. Сложившуюся ситуация прокомментировал заместитель директора "Хоста-чай" Сергей Мочалов:

"Вся эта ситуация у нас, как минимум, вызывает недоумение. Предприятие "Хоста-чай" добросовестный землепользователь. Во-первых, мы вовремя и в полном объеме платим все арендные платежи за землю. Во-вторых, производя свою сельскохозяйственную продукцию, мы участвуем в таком нужном сейчас для нашей страны импортозамещении. В июле 22-го года наша продукция была очень высоко оценена: нам был вручен первый в России сертификат органического чая, именно российского чая. В ближайшие 10 лет акционерами предприятия планируется вложить порядка 15 млрд. рублей в "Хоста-чай". Эти деньги пойдут, во-первых, на модернизацию и развитие всей чайной отрасли нашей, т.е. модернизацию предприятия, на введение в эксплуатацию новых чайных плантаций. Во-вторых, на так набирающий сейчас популярность в нашей стране сельскохозяйственный туризм. Поэтому планы грандиозные, и мы, если честно, не совсем понимаем, с чем связаны эти все нападки и вообще как на это все реагировать. Будем однозначно защищаться".

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

Горная ферма "Волино" тоже беспокоится о своем будущем

Компания располагается в поселке Красная Воля и занимается производством натуральных продуктов. Для этого на ферме разводят коров и коз, выращивают фрукты и овощи, занимаются сыроварением. Как рассказали на предприятии, оно перерабатывает молоко и производит сыры, на ферме высажены около 1000 деревьев, больше половины из которых — плодоносящие: яблоня, абрикос, чернослив, хурма, миндаль, оливковые деревья. Еще есть виноградники и теплицы, где выращивают огурцы, помидоры, зелень. Также «Волино» занимается развитием экотуризма: все желающие могут посетить экскурсию по ферме и узнать много нового о сельском хозяйстве.

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

Как рассказывает собственник «Волино» Ольга Шульгина, ферма получила иск об изъятии участков и готовится к суду:

"Будем пытаться отстаивать наши права в суде. У нас земля была получена по договору аренды в 2016 году. У нас была переуступка от земель "Хоста-чая", право аренды на 49 лет нам переуступили. Используем по назначению, выращиваем коз, коров, у нас производятся сыры достаточно хорошие, многие нас знают в городе".

Отстоят ли сельхозпредприятия свои права?

Увы, пока будущее у этих и многих других предприятий Краснодарского края туманное. Лишившись земель, компании не смогут дальше вести свою деятельность, не смогут обеспечивать жителей края и страны своей продукцией и оказывать туристические услуги. Им придется в срочном порядке решать вопрос, как освободить земли, где размещать свое оборудование и что делать с имеющимся хозяйством.

Ущерб от закрытия предприятий будет весьма существенным. Компании обеспечивают работой жителей нескольких местных сёл, являются добросовестными крупными налогоплательшиками, внося весомый вклад в бюджет. Не стоит забывать и о потребителях, которые давно полюбили продукцию этих предприятий, а теперь рискуют не найти ее на магазинных полках.

Фото предоставлено пресс-службой АПКЧ

"Системный анализ всех предьявленных обвинений, а предьявлены они ко всем чайным совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям, образованным на базе этих земель, позволяет прийти к выводу, что генпрокуратура не преследует цели, связанные с защитой прав Российской федерации. Данный орган власти пытается искусственно найти причины, чтобы пересмотреть итоги приватизации чайных совхозов в частные предприятия, занимащихся чаеводством. Делается это в интересах узкого круга лиц, котрые себя на данный момент пофамильно не проявили. Если первый и второй иск в июле были направлены на то, чтобы исключить застройку, чем не занимаются правопреемники совхозов, то иски, предьявляемые в сентябре и октябре - это Хоста чай, Мацестинский чай, Шапсугский чай, Ферма Волина, Ферма Экзархо, и мнлгие другие, в этих исках использовались придуманные основания. В частности, прокуратура говорила, что эти хозяйства создают видимость обработки плантаций, на самом деле не имеют такой цели и производственной мощности, что является абсурдом. Это вызывает озабоченность, ведь город Сочи убивают как курорт, как место агротуризма, убивают самодостаточные и успешные фирмы", - комментирует ситуацию директор АО "Мацестинский чай" Виктор Панкеев.

Как сообщили в ГК «Мацеста чай» и «Ферме Экзархо», судебное заседание по их делу назначено на 25 октября 2022 года. В компании недоумевают, почему из сложившейся ситуации предложен только один выход — расторжение договоров аренды, и надеются на то, что в проблеме разберутся, и предприятия смогут продолжить свою работу на благо родного региона и страны.

Редакция «КП» продолжит следить за ситуацией вокруг спорных земель Кубани.