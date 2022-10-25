Близок город, а не доедешь.Жители Индустриального часами ждут автобус в Краснодар и обратно

Автобусы в Индустриальный ходят комфортные, вот только ждать их приходится по часу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

От пригородного поселка Индустриальный до центра Краснодара – около четырнадцати километров или 40 минут пути на автомобиле или общественном транспорте. Вот только последний не балует жителей одного из быстро растущих микрорайонов столицы региона: автобусы маршрутов № 146а и 170 краснодарцы ждут часами, опаздывая на работу, в школу или вузы.

– По поводу маршрута № 170, он же 146а: они идут одними и теми же улицами. Из поселка Индустриальный ходят только эти автобусы, – жалуется в письме в редакцию подписчица «КП» - Кубань». – Интервал движения между автобусами на маршруте в будни составляет 20-30 минут, а в выходные – от 40 до 60 минут.

Жители Индустриального мечтают, чтобы последний автобус к ним уходил хотя бы в девять вечера. Фото: Архив "КП"

Очень многие жители Индустриального работают в разных районах Краснодара до 21:00 и более позднего времени. Последний автобус фактически единственного маршрута, связывающего поселок с региональной столицей, в вечернее время уходит в 20:00.

– Таксисты неохотно берут вечерние заказы из поселка и стоимость их высокая: каждый вечер на такси не покатаешься, – добавляет женщина. –Пробовали разговаривать с водителями автобусов, а также с диспетчером гаража этого маршрута, чтобы последний автобус в Индустриальный уходил хотя бы в 21:00. Ответ один: для перевозчиков это нерентабельно. Пробовали обращаться в различные инстанции, там отсылают в другие инстанции и дают разные номера телефонов, а ответ у всех один: «Мы этим не занимаемся».

Близок Краснодар к ИНдустриальному, а быстро на общественном транспорте не доедешь. Фото: Архив "КП"

КОНКРЕТНО

Если б не эти ужасные пробки

– По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, на маршруте №170 работают 15 машин. Из-за возникающих пробок на улицах Дорожной и имени Кирилла Россинского интервал их движения может увеличиваться, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. – По вопросу работы маршрута специалисты департамента транспорта встретились с перевозчиком: принято решение в вечернее время выпускать больше единиц транспорта на маршрут, а также мониторить результаты изменений.