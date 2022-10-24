Дети выловили целое состояние из пруда с рыбками в парке «Краснодар» Сергея Галицкого

Парк Сергея Галицкого посещают тысячи горожан каждые выходные. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Пруд с редкими красными карпами в парке "Краснодар" привлекает горожан не только особой атмосферой по вечерам, когда он будто подсвечивается изнутри. И даже не тем, что этот водоем - чуть ли не единственный в черте города - пытаются приспособить для купания в летний зной. Нашлись находчивые люди, кто добывает из него для себя средства существования. За сбором магнитом монет из воды поймали двух девочек. По словам свидетелей сцены, девочки бродили по колено в воде, а потом добычу несли взрослому родственнику, ожидавшему их на лужайке поблизости.

- Засняли папашу, который говорит на видео, что он разрешает своим детям магнитом собирать монеты у рыбок в парке. Его же дети, от 6 до 10 лет, трое детей навязывают шоколадки гостям парка. Так зарабатывают себе на курточки, они сами говорят. Отец кичится, что за месяц вылавливая у рыб монетки, дети заработали 40 тысяч рублей, - рассказала краснодарка Оксана Телеграм-каналу "Краснодар №1/Телетайп".

Женщина заподозрила, что мужчина им вовсе не отец, а своего рода работодатель.

- Дети светленькие, а отец очень смуглый. Они, говорят, приходят сюда каждый день, и часто в школьной прямо форме, - продолжает она.

На глазах у посетителей парка мужчину попытались выпроводить охранники. Но он покинул территорию только после острастки вызвать полицию.