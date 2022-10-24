Мобилизованные из Краснодарского края проходят военную подготовку

Учения на полигоне. Фото: Виталий ТИМКИВ

Мобилизованные жители Краснодарского края проходят военную подготовку на полигоне ЮВО. Сотни бойцов отрабатывают навыки стрельбы из оружия.

Маскировка на местности.

На учения прибывают после того, как получили повестку из военкомата. Многие ребята служили в горячих точках, но вспомнить былые навыки не будет лишним.

Учения на полигоне идут каждый день. Фото: Виталий ТИМКИВ

За время военной подготовки мобилизованные проходят курс теории, только после этого они могут взять оружие в руки.

Бойцы учатся накладывать жгут. Фото: Виталий ТИМКИВ

Также бойцы отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. От этого может зависеть их жизнь, к тому же они должны уметь наложить жгут или поставить необходимый укол своим товарищам.

Бойцы отрабатывают стрельбу.

На полигоне слышится канонада. Мобилизованные в полном снаряжении с автоматами в руках прицеливаются и стреляют, перебежками передвигаются к цели по условному полю боя. Все очень сосредоточены.

Условия на полигоне приближены к боевым. Фото: Виталий ТИМКИВ

Учения – это первый шаг перед отъездом на специальную военную операцию на Украине. Но боевой настрой – у всех без исключения.

/После учений мобилизованные отправятся в зону боевых действий. Фото: Виталий ТИМКИВ

После того, как эта группа отправиться в зону боевых действий, ей на смену приедет другая.