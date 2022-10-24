В Анапе можно посетить экскурсию по воздушной гавани. Фото: Евгения ГУСЕВА

Закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки.

- В ходе экскурсий гостям будет продемонстрировано закулисье аэропорта. Приятным бонусом станет посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота, - сообщил оператор аэропортов юга России.

В экскурсионную программу включат все классические атрибуты путешествия на самолете. Сначала гостей будет ждать предполетный досмотр, далее им необходимо будет зарегистрироваться на борт и получить посадочные билеты. После этого путешественники смогут разместиться в салоне пассажирского лайнера. Они услышат звуки работающего двигателя у себя в наушниках и после условного взлета пройдут в кабину пилота. Также людям предоставится редкая возможность пройти через водяную арку.

Для всех, кто соскучился по бортовой еде, приготовили отличную новость. Во время этого полета людей будут кормить. Но вот смогут ли выбрать пассажиры любимую рыбу или курицу – пока неизвестно.

Экскурсия будет стоить 1,5 тысячи рублей. Посетить ее сможет любой желающий в возрасте от 6 лет. Пока реализация именно коммерческого проекта действует только в Анапе.

- Аэропорты ГК Аэродинамика продолжают реализацию проекта по развитию направления промышленного туризма в аэропортах Кубани. Пока в Сочи и Краснодаре экскурсии бесплатные для ограниченных категорий групп - школьники и студенты кубанских вузов. В Анапе начали реализацию коммерческого проекта, - сообщил оператор аэропортов юга России.

Уточняется, что экскурсии проводятся по мере набора желающих.