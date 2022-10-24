В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Уголовное дело матери-тирана, которая избивала 3-летнего сына, передадут в Следком Кубани. 41-летняя женщина зарегистрирована в Москве. Вместе со своим мужчиной и ребенком она жила в палатке, которая стояла в лесном массиве на окраине Геленджика.

О странной паре, которая постоянно покупает алкоголь и сигареты, в полицию сообщила продавщица сетевого магазина. Неравнодушная женщина рассказала, что каждый раз замечает на теле ребенка новые синяки.

Полицейские нашли парочку, ведущую асоциальный образ жизни. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мать систематически избивала ребенка.

- По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье побои. В настоящее время мальчик помещен в учреждение социальной защиты, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ребенку оказали медицинскую и психологическую помощь. Женщину задержали. На данный момент решается вопрос о передаче уголовного дела из органов полиции.

- В связи с общественным резонансом по указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следователями инициирован вопрос об изъятии из органов полиции данного уголовного дела. Также передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка.

В настоящий момент женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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