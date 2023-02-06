«Нет свободных мест»: главврач больницы Геленджика объяснила, почему пациента положили в туалет, вместо палаты

В больнице Геленджика пациента отправили лечиться в туалет из-за отсутствие свободных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской больнице Геленджика пациента положили лечиться в туалет, вместо палаты. Об этом рассказал сам больной. Он был возмущен случившимся и обратился в местные паблики, чтобы придать ситуацию огласке.

- Геленджик, инфекционное отделение! Меня сегодня с пневмонией и температурой 40 градусов положили в туалет! Где нет ни розеток, ничего, - рассказал мужчина.

Чудовищный случай сразу же возмутил общественность. Люди требовали объяснений, почему же так вышло, что к человеку относятся неподобающим образом. В скором времени администрация учреждения прокомментировала случившееся.

- Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Отметим, что пациента положили не в туалет, а в смотровой бокс, - сообщил главный врач городской больницы.

В больнице уточнили, что временная госпитализация была согласована с пациентом. Он был готов на ее проведение и никаких претензий в момент нахождения не озвучил.

- Мы были неприятно удивлены обратной связью в форме размещения в социальных группах. На данный момент все пациенты в палатах. Им продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, - рассказал главный врач городской больницы.

Произошедшим уже заинтересовались в Росздравнадзоре. По этому факту там проведут проверку.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой положили якобы в туалетную комнату, - сообщили в пресс-службе ведомства.