Собирал деньги не только на пожертвования. Прихожанин оставил старосте храма 6 млн рублей за спасение сына от тюрьмы

Подсудимый вину не признал Фото: кадр из видео

На Кубани старосте храма вынесли приговор за мошенничество на 6 млн рублей. Ему назначили 1,2 года тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

К старосте храма Святых Новомучеников Кубанских в Кореновске летом 2019 года обратился прихожанин. Мужчина рассказал, что его сына осудили на длительный срок. Тогда староста храма предложил помощь, попросив за решение вопроса крупную сумму.

Так, он пообещал о переквалификации действий осужденного на статью, по которой установлено менее тяжкое наказание. Вместе с тем он говорил о том, что поможет снизить назначенный судом срок. А отбывать наказание сын прихожанина будет в исправительной колонии в Краснодарском крае или Адыгее. За спасение сына мужчины от тюрьмы он просил 6,1 млн рублей.

Тот согласился и уже в сентябре 2019 года лично и банковскими переводами передал старосте храма всю сумму. Но в октябре Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений. А в ноябре осужденного сына прихожанина отправили в Саратовскую область.

Обвиняемый в мошенничестве староста храма вину не признал. Он заявил, что обратившийся к нему мужчина оговаривает его. Но собранные доказательства говорили об обратном.

- Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии общего режима и взыскано в пользу потерпевшего 6 100 000 рублей материального ущерба и более 1 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Подсудимого старосту храма арестовали в зале суда. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.