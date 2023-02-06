Эвакуаторщик нашел пакет с 370 тыс. рублей и вернул хозяину. Но владелец денег ошарашил признанием

Работягу хоть и кинуло в жар, но он собрался и решил найти хозяина, чтобы вернуть ему потерянный сверток.

Большие деньги на дороге не валяются? А вот и нет. В Славянске-на-Кубани 38-летний водитель эвакуатора Армаис Газарян случайно наткнулся на пакет с деньгами. В тот день он выполнял заказы на эвакуаторе — колесил по городу. А ближе к обеду, когда появилось свободное время, решил заехать на мойку. Припарковал машину около гаражей в районе памятника «Пушка» и ждал, когда освободится место на мойке.

«Страшно было поднимать»

- Вышел из машины, стал разминаться. У меня есть привычка такая – пинать камни под ногами. Вот и начал это делать. А потом смотрю, среди камней что-то валяется странное, завернутое в пакет, - рассказывает kp.ru Армаис Газарян. – Сначала было страшно к нему подходить. Еще подумал, а вдруг там бомба. Но потом присмотрелся. Пакеты были очень старыми, пожелтевшими, засаленными. Взял в руки и понимаю, что внутри деньги. Причем немалые. От греха подальше решил перестраховаться и зафиксировать находку. Включил камеру на телефоне и показал, где я нашел пакет и что в нем лежит. Но, честно скажу, от шока я даже дар речи потерял.

Работягу хоть и кинуло в жар, но он собрался и решил найти хозяина, чтобы вернуть ему потерянный сверток.

- Мы все под Богом ходим! А вдруг эти деньги были отложены на операцию или лечение, мало ли, какая беда у человека, - говорит Армаис. - Я решил, что надо скорее искать хозяина. Был рад, что именно я нашел, потому что другой прохожий мог просто оставить сверток себе.

«Сбережения копил всю жизнь»

За помощью мужчина обратился к мастерам, что работают в местном СТО.

- Честно сказать, в полицию обратиться в голову не пришло. А публиковать сообщение о найденном пакете в соцсетях не стал — думаю, сейчас желающих много будет, - признается водитель. - Утром у меня был заказ в этом районе. Я заметил, как около гаражей ругались, видимо, отец с сыном. Дедушка, наверное, перенервничал и обронил свой пакет. А молодой человек, как выяснилось, машину ремонтировал на этом СТО. Так что долго искать не пришлось.

Армаис набрал номер пожилого мужчины. На том конце провода послышался грустный голос.

- Вы случайно ничего не теряли? - спросил водитель.

- Ох, сынок, потерял все свои сбережения, всю жизнь откладывал деньги на черный день. И вот беда... - подавленно ответил хозяин пакета Николай.

Тогда Армаис успокоил мужчину, сказав, что деньги в надежных руках. Пакет с накоплениями он привез пенсионеру лично.

Днем работает, вечером — закупает помощь

Николай тут же стал благодарить героя и, признался, что даже не ожидал такой порядочности.

Владелец свертка признался, что не ожидал такой порядочности от Армаиса.

- Он стал спрашивать меня, как может отблагодарить. Я ответил, что мне ничего не нужно, главное, что деньги вернулись владельцу. Принцип у меня такой жизненный — я не богатый, но все чужое нужно отдавать, - признается Армаис. - Когда я уходил, дедушка все же протянул мне червонец (10 тысяч рублей - прим.ред). Я не смог ему отказать, но эти деньги отправил на благое дело. По возможности стараюсь помогать социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Славянске-на-Кубани. А с февраля еще и участникам спецоперации гуманитарные грузы собираю. Провизию и вещи отдаю в воинскую часть для наших солдат. Считаю, что это мой долг. Ребята за мое тихое мирное утро жизнями рискуют. И в силах каждого хоть немного облегчить службу военных.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Человек, очевидно, имел благие намерения. Себе деньги он не оставил, но в то же время в полицию не пошел. А это могло обернуться серьезными трудностями. Потерявший мог написать заявление и нашедшему могли вменить кражу, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Матвей Голиков.

Согласно ст. 227 Гражданского кодекса России, находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. В таких ситуациях нашедший деньги обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Сведения об этом можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке.

- Но лучше всего в таком случае прийти в полицию и написать заявление. В нем должно быть четко указано - место, время, где найдена находка, а также ее размер, - говорит Матвей Голиков. - После получения заявления полиция начнет разбирательства и поиск потерявшего. Если в течение полугода этого не произойдет, то нашедший приобретает на деньги право собственности. Притом что даже налог с них платить не придется.