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6 февраля 2023 9:12

Эвакуаторщик нашел пакет с 370 тыс. рублей и вернул хозяину. Но владелец денег ошарашил признанием

На Кубани мужчина, вернувший 370 тысяч рублей хозяину, собирает гуманитарный груз для участников СВО
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Работягу хоть и кинуло в жар, но он собрался и решил найти хозяина, чтобы вернуть ему потерянный сверток.

Работягу хоть и кинуло в жар, но он собрался и решил найти хозяина, чтобы вернуть ему потерянный сверток.

Большие деньги на дороге не валяются? А вот и нет. В Славянске-на-Кубани 38-летний водитель эвакуатора Армаис Газарян случайно наткнулся на пакет с деньгами. В тот день он выполнял заказы на эвакуаторе — колесил по городу. А ближе к обеду, когда появилось свободное время, решил заехать на мойку. Припарковал машину около гаражей в районе памятника «Пушка» и ждал, когда освободится место на мойке.

«Страшно было поднимать»

- Вышел из машины, стал разминаться. У меня есть привычка такая – пинать камни под ногами. Вот и начал это делать. А потом смотрю, среди камней что-то валяется странное, завернутое в пакет, - рассказывает kp.ru Армаис Газарян. – Сначала было страшно к нему подходить. Еще подумал, а вдруг там бомба. Но потом присмотрелся. Пакеты были очень старыми, пожелтевшими, засаленными. Взял в руки и понимаю, что внутри деньги. Причем немалые. От греха подальше решил перестраховаться и зафиксировать находку. Включил камеру на телефоне и показал, где я нашел пакет и что в нем лежит. Но, честно скажу, от шока я даже дар речи потерял.

Работягу хоть и кинуло в жар, но он собрался и решил найти хозяина, чтобы вернуть ему потерянный сверток.

- Мы все под Богом ходим! А вдруг эти деньги были отложены на операцию или лечение, мало ли, какая беда у человека, - говорит Армаис. - Я решил, что надо скорее искать хозяина. Был рад, что именно я нашел, потому что другой прохожий мог просто оставить сверток себе.

«Сбережения копил всю жизнь»

За помощью мужчина обратился к мастерам, что работают в местном СТО.

- Честно сказать, в полицию обратиться в голову не пришло. А публиковать сообщение о найденном пакете в соцсетях не стал — думаю, сейчас желающих много будет, - признается водитель. - Утром у меня был заказ в этом районе. Я заметил, как около гаражей ругались, видимо, отец с сыном. Дедушка, наверное, перенервничал и обронил свой пакет. А молодой человек, как выяснилось, машину ремонтировал на этом СТО. Так что долго искать не пришлось.

Армаис набрал номер пожилого мужчины. На том конце провода послышался грустный голос.

- Вы случайно ничего не теряли? - спросил водитель.

- Ох, сынок, потерял все свои сбережения, всю жизнь откладывал деньги на черный день. И вот беда... - подавленно ответил хозяин пакета Николай.

Тогда Армаис успокоил мужчину, сказав, что деньги в надежных руках. Пакет с накоплениями он привез пенсионеру лично.

Днем работает, вечером — закупает помощь

Николай тут же стал благодарить героя и, признался, что даже не ожидал такой порядочности.

Владелец свертка признался, что не ожидал такой порядочности от Армаиса.

Владелец свертка признался, что не ожидал такой порядочности от Армаиса.

- Он стал спрашивать меня, как может отблагодарить. Я ответил, что мне ничего не нужно, главное, что деньги вернулись владельцу. Принцип у меня такой жизненный — я не богатый, но все чужое нужно отдавать, - признается Армаис. - Когда я уходил, дедушка все же протянул мне червонец (10 тысяч рублей - прим.ред). Я не смог ему отказать, но эти деньги отправил на благое дело. По возможности стараюсь помогать социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Славянске-на-Кубани. А с февраля еще и участникам спецоперации гуманитарные грузы собираю. Провизию и вещи отдаю в воинскую часть для наших солдат. Считаю, что это мой долг. Ребята за мое тихое мирное утро жизнями рискуют. И в силах каждого хоть немного облегчить службу военных.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Человек, очевидно, имел благие намерения. Себе деньги он не оставил, но в то же время в полицию не пошел. А это могло обернуться серьезными трудностями. Потерявший мог написать заявление и нашедшему могли вменить кражу, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Матвей Голиков.

Согласно ст. 227 Гражданского кодекса России, находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. В таких ситуациях нашедший деньги обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Сведения об этом можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке.

- Но лучше всего в таком случае прийти в полицию и написать заявление. В нем должно быть четко указано - место, время, где найдена находка, а также ее размер, - говорит Матвей Голиков. - После получения заявления полиция начнет разбирательства и поиск потерявшего. Если в течение полугода этого не произойдет, то нашедший приобретает на деньги право собственности. Притом что даже налог с них платить не придется.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ