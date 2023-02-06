Около 100 маскировочных сетей сплели в Сочи для передовой

В Сочи добровольцы собираются вместе для плетения маскировочных сетей. Фото: MasksetiSochiRu

Два месяца назад добровольцы Сочи начали плести маскировочные сети для передовой. Дело спорилось – сначала открыли помещение в центре курорта. Потом движение перекинулось по всем районам. Теперь волонтеры собираются в Дагомысе, Лоо, Адлере и Кудепсте. За это время им удалось изготовить около 100 маскировочных сетей.

- Люди пошли после новогодних праздников. В январе мы очень интенсивно работали. В итоге отправили 80 сеток, - рассказала «КП»-Кубань одна из организаторов плетения маскировочных сетей в Сочи Елена Небоженко. – Мы хотим помочь ребятам, не получается оставаться в стороне. У нас собираются матери, жены, бабушки и другие родственники бойцов СВО. Приходят целыми семьями.

На фронте большая потребность в маскировочных сетях. Их используют, чтобы прятать технику и позицию от квадрокоптеров противника. Запросы от военнослужащих поступают регулярно.

- По сути это расходный материал. Еще нужно учитывать времена года. Сейчас больше всего просят сети цвета «грязь». Также мы плетем белые сети, там, где выпал снег, она просто необходима, - готовит Елена Небоженко.

Материалы для масксетей закупают неравнодушные горожане. С помещением – оно должно быть просторным – помогает администрация города. В скором времени пункт по плетению защитных покрывал откроют в Зимнем театре, чтобы каждый желающий смог прийти и помочь руками передовой.

- Каждый может внести свою лепту в общее дело, - считает координатор.

ПУНКТЫ ПЛЕТЕНИЯ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ В СОЧИ

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