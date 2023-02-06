Кубанский казачий хор обязали вернуть более девяти млн рублей из президентского гранта за нецелевое использование

Виктор Захарченко и его коллектив Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прославленный казачий ансамбль уличили в финансовой недобросовестности. Арбитражный суд признал неправомочность выплат из президентского гранта 9,3 млн рублей. Деньги должны быть возвращены в госказну, постановил суд.

А все потому, что руководство Кубанского казачьего хора не имело права выплачивать участникам отпускные и другие выплаты нестимулирующего характера. Это обнаружилось во время проверки. Президентский грант призван поощрять участие в конкурсах и проектах, но не решать за счет него штатные задачи. А было все как раз наоборот, сообщает "Ъ-Кубань".

Казначейство посчитало все и потребовало вернуть деньги в бюджет. Однако в хоре это решение попытались обжаловать, но суд согласился с требованием финансистов. Впрочем у юристов хора еще есть возможность обжаловать это решение в следующей инстанции.

К слову, завтра, 7 февраля, с аналогичным требованием в суде выступит краевой департамент финансово-бюджетного контроля. Они требуют хор вернуть 17,9 млн рублей в региональный бюджет за нецелевое использование. Контролеры посчитали, что коллектив под руководством бессменного худрука Виктора Захарченко, мало выступал по заданию регионального заказчика, дорого шил костюмы и снова платил зарплату не из тех денег. Обжаловать это требование в других инстанциях у Кубанского казачьего хора не получилось.

Напомним, последние несколько лет хор нередко фигурирует в скандальных историях. А коллектив уже обращался с петицией к властям из-за отсутствия творческой свободы и намерения разделить слаженный танцевально-певческий состав.

- Настоящих казачьих песен становится все меньше. В основном это религиозные песнопения и авторские композиции художественного руководителя и главного дирижера Виктора Захарченко. Да и танцевальных номеров все меньше, а один из недавних концертов и вовсе состоял лишь из вокальных номеров, - жаловались артисты. – Мы переживаем, что после реорганизации у нас вообще не будет работы. Сейчас в коллективе 74 певца и 34 танцовщика.

СПРАВКА «КП»

Кубанский казачий хор основан в 1811 году. Это единственный в России профессиональный коллектив народного творчества, который имеет непрерывную историю. Коллектив стал национальным культурным брендом. В 1974 году коллектив возглавил композитор Виктор Захарченко. Коллектив - дважды лауреат Всероссийского конкурса Государственных русских народных хоров в Москве, обладатель ордена Дружбы народов, ордена святого благоверного Великого князя Дмитрия Донского – это высокая награда Русской православной церкви.

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