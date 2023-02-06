На Кубани выясняют причины ножевых ранений у трехлетнего малыша из неблагополучной многодетной семьи

Врачи зашили рану ребенку. Фото: Виктор Гусейнов

Перепуганного окровавленного ребенка в армавирскую районную больницу привезли такие же перепуганные родители. Папа с мамой толком не могли объяснить медикам, откуда у трехлетнего сына в районе грудной клетки ножевое ранение.

Медики в таких случаях действуют по четко прописанному протоколу. В больницу поступил ребенок с травмами? Пока один врач в приемном покое оказывает помощь маленькому пациенту, другой набирает телефон полиции. Это помогает сохранить жизнь беззащитным детям, которые часто становятся жертвами своих же близких.

- С целью полного и всестороннего установления обстоятельств получения повреждений мальчиком Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью ребенка, - рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В дом, где малыш проживал с родителями, приехали следователи и сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что семья полная и многодетная – родители воспитывают четверых малолетних детей.

- В то же время семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Новокубанский район как неблагополучная, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Близкие раненого малыша рассказали свою версию случившегося. Ребенок был травмирован во время семейного ужина. Родители незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой приняли решение госпитализировать мальчика.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы, - прокомментировали в краевом Следкоме. - Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в краевом следственном управлении.

Сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Врачи говорят, что угрозы его жизни и здоровью нет.