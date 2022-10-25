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Общество25 октября 2022 5:57

Во сколько смотреть солнечное затмение в Краснодаре 25 октября 2022

«КП» – Кубань» выяснила, когда начнется солнечное затмение в Краснодаре 25 октября 2022
Алексей ГУК
Во сколько смотреть солнечное затмение в Краснодаре 25 октября 2022

Во сколько смотреть солнечное затмение в Краснодаре 25 октября 2022

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Кубани ждет редкое явление – солнечное затмение. Оно случается нечасто, поэтому быстро становится достоянием соцсетей и предметом для исследований ученых.

Отмечается, что во время солнечного затмения в Краснодаре 25 октября 2022 Луна на 70% закроет Солнце. Явление не останется незамеченным при любой погоде, даже пасмурной.

Ожидается, что на время затмения в Краснодаре неожиданно потемнеет. В городе наступят сумерки. Случится это быстро, но ненадолго.

На время солнечного затмения в Краснодаре 25 октября 2022 года может заработать уличное освещение. Речь идет об автоматических фонарях, которые включаются при наступлении сумерек.

Начало солнечного затмения в Краснодаре придется на полдень. Оно продлится минимум четыре часа – до 16:00.

— Первый контакт лунного диска с Солнцем произойдёт ровно в 12:35. Затем диск проследует по солнечной системе и закроет собой большую часть небесного светила. Максимальная фаза затмения – 14:00. В это время будет закрыт 61% Солнца. И к 15:00 затмение закончится, — рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Причем смотреть необычное явление можно как на сайте, так и дома – на сайте KP.ru. Там будет организована онлайн-трансляция.

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