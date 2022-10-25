Опубликован прогноз погоды на зиму 2022-2023 в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что сейчас на Кубани царит золотая осень, большинство жителей уже готовятся к холодам. А потому все чаще интересуются, чего ждать от зимы. Как правило, на юге страны серьезных морозов не бывает. Но у погоды на этот счет свои планы.

Прогноз погоды на зиму 2022-2023 в Краснодарском крае: точный прогноз погоды Гидрометцентра, когда пойдет снег

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз на зиму – а точнее, на все холодное полугодие, с ноября 2022 года по март 2023-го. При его составлении метеорологи опирались на нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха за каждый месяц. Безусловно, такие предсказания не могут быть точными на 100 процентов. Но все-таки они дают представление о том, какой будет зима в Краснодарском крае.

Прогноз погоды на ноябрь 2022 в Краснодарском крае

Если верить синоптикам, то ноябрь 2022 года в Краснодарском крае от прошлогоднего сильно отличаться не будет. То есть ждем на Кубани и заморозки, и возвращения тепла. В последний месяц осени возможны «окна» с повышением температуры до +20.

Прогноз погоды на декабрь 2022 в Краснодарском крае

От первого месяца зимы также не стоит ждать аномалий. Согласно прогнозу, средняя температура воздуха в декабре в Краснодарском крае будет около нормы. Правда, в южной части региона отметки могут быть даже выше многолетних наблюдений. А значит, что большие морозы и снег маловероятны.

Прогноз погоды на январь 2023 в Краснодарском крае

Январь, похоже, будет претендовать на звание самого теплого месяца зимы, поскольку ожидается температура со знаком «плюс». По данным метеорологов, среднемесячные значения будут выше обычного. А это сулит дожди, к которым жители края уже привыкли. Морозных дней, похоже, не ждем.

Прогноз погоды на февраль 2023 в Краснодарском крае

Погода в феврале будет неоднородной. Но все-таки средняя месячная температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям, а местами даже теплее нормы. Так что не исключено, что большая часть месяца пройдет под знаком «плюс», а к концу месяца будет уже по-весеннему тепло.

Прогноз погоды на март 2023 в Краснодарском крае

Встречать весну жители Кубани будут еще в куртках. Синоптики говорят, что март в целом будет таким же, как и прошлогодний. Но от неприятных сюрпризов погоды никто не застрахован. Так что ждем весь спектр погодных капризов - и заморозки, и дожди.