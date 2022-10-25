Солнечное затмение – явление редкое и необычное. Оно случается раз в несколько лет. Его снимки сразу становятся хитами в соцсетях. Пока одни люди восхищаются, другие – ученые – изучают природу явления.

Солнечное затмение в Сочи 25 октября 2022 ожидается после полудня. На курорте даже появится площадка для просмотра. Она будет бесплатна для всех желающих.

Отмечается, что наблюдать за явлением можно будет на пляже Маяк. С 11 часов там заработает площадка. Она будет открыта до 16:30.

- Кроме пары телескопов, планируем применять 10х бинокль и 12х астроподзорку, - рассказал основатель сочинского астроклуба «Орион», астрофизик и популяризатор науки Константин Радченко.

Напомним, что начало солнечного затмения в Сочи ожидается в 12:00. Оно продлится четыре часа – до 16:00.

Добавим, что на время затмения Луна на 70% перекроет Солнце. А курорт погрузится в сумерки. Но ненадолго, буквально на пару часов. Причем следить за природным явлением можно будет даже в пасмурную погоду.

— Первый контакт произойдет ровно в 12:35. Затем диск проследует по солнечной системе и закроет собой большую часть небесного светила. Максимальная фаза затмения – в 14:00, — рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

На сайте «КП» – Кубань» будет доступна прямая-трансляция Солнечное затмение в Сочи 25 октября 2022. <kp:video id="903129"></kp:video>