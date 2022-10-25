Огромную тыкву весом 145 килограммов вырастили на Кубани

Дачница Елена и тыква-гигант Надежда Арменовна. Фото: личный архив Елены Агафоновой.

Дачница и коллекционер редких растений из Краснодара Елена Агафонова вместе с мужем Романом вырастили на своем участке в поселке Заречный Белореченского района тыкву-рекордсмена весом 145 килограммов.

Тыкву Надежду Арменовну с трудом поднимают трое взрослых мужчин. Ее вырастили на своей даче краснодарцы Елена и Роман Агафоновы, в теплицах у которых немало субтропических и тропических растений и даже теплица сама управляет поливом и проветриванием, отправляя смс-отчеты живущим в Краснодаре паре на смартфоны.

Огромная тыква выдерживала вес вырастившей ее Елены. Фото: личный архив Елены Агафоновой.

– В прошлом году я вырастила длинные тыквы сорта «Семейная», которые оказались больше, чем предполагали селекционеры: 1,3 и 1,45 метра и весом в 40 килограммов вместо 60-70-сантиметровых плодов, – объясняет Елена Агафонова. – Мы выставили их в один из чатов овощеводов и подружились там с фермером из станицы Тбилисской Арменом Кулахзяном. От него узнали о тыквенном спорте: выращивании тыкв-гигантов. И именно он подарил нам четыре семечки тыквы сорта «Анлантик» – из одного выросла Надежда Арменовна.

Три ростка из семечек погибли – из-за задержавшихся минувшей весной до конца апреля на Кубани холодов. На плети четвертого никак не хотел завязываться плод. Вся надежда была на специальный полив, уход и подкормку. Так будущая тыква-гигант получила имя: Надежда, а отчество ей дали в честь друга-фермера – Арменовна. К сожалению, Надежда Арменовна не успела созреть к моменту проведения в Ставрополе конкурса овощей-гигантов «Агробаттл», где Армен Кулахазян год назад занял третье место с тыквой весом 296 килограммов.

Надежду Арсеновну перевозили на тележке и поднимали трое взрослых мужчин. Фото: личный архив Елены Агафоновой.

– Не зрелые тыквы не соревнуются, хотя Надежда Арменовна весом 145 килограммов могла бы претендовать на призовое место. На самом деле, наша тыква – далеко не рекорд: житель Луховцев Андрей Гусев вырастил тыкву весом 783 кг. Поэтому Надежду Арменовну мы разрезали на площади поселка Заречный и угостили ей всех желающих. На следующий год попробуем поставить настоящий рекорд и вырастить по-настоящему огромную тыкву: уже купили четыре семечка за 30 тысяч рублей. Планируем повезти ее на соревнования овощеводов в Ставрополь, Москву и Ульяновск.

До того, как жители поселка Заречный смогли попробовать сладкую и сочную Надежду Арменовну на вкус, она «засветилась» в телепроекте «Четыре дачи» на телеканале «Пятница». Елена и Роман Агафоновы получили свой участок, где вырастили тыкву-гиганта, по наследству от бабушки Романа четыре года назад.

Елена и Роман Агафоновы снялись вместе с Надеждой Арсеновной в шоу «Четыре дачи» и победили. Фото: личный архив Елены Агафоновой.

Семья снесла старый саманный домик, выкупила соседний пустующий дом и разбила образцовое хозяйство. Теперь здесь высятся три теплицы с тропическим и субтропическим климатом, умный дом, сад с редкими коллекционными растениями, оранжерея, растут редкие сорта бананов и более 150 видов комнатных гибискусов, 30 сортов редких цитрусовых, коллекционные сорта инжира и граната.

– Про Надежду Арменовну мы много рассказывали съемочной группе проекта «Четыре дачи», которая отобрала нашу заявку из 300 полученных, – добавляет Елена Агафонова. – После выхода в эфир программы, снятой в Краснодарском крае, мы не только стали ее победителями, но и сутками принимали «делегации» соседей по поселку, которые приходили сфотографироваться с Надеждой Арменовной.