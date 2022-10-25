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Общество25 октября 2022 10:13

Повышенная влажность подарила Геленджику радужные горы

На курорте уникальное явление можно было наблюдать несколько минут
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/gelenkurort

Фото: t.me/gelenkurort

25 октября в Геленджике туристы и местные жители наблюдали необычное явление – горы, окружающие курорт, стали радужными. Оказалось, что все произошло из-за высокой влажности.

- Сегодня в Геленджике пасмурно, но с яркими прояснениями в виде радуги. Избыточная влажность подарила Геленджику сегодня радужные горы, - написали в местном паблике.

Фото: t.me/gelenkurort

Фото: t.me/gelenkurort

Радугу, опустившуюся на возвышенности, можно было наблюдать несколько минут. Очевидцы даже успели сделать несколько красочных снимков.

Погода в Геленджике в настоящее время для конца октября более, чем комфортная. Температура воды в бухте и температура воздуха сравнялась – сейчас плюс 18 тепла.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске в сентябре местные жители наблюдали уникальные радужные облака. В Росгидрометцентре рассказали, что радужные облака — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Иризацию лучше всего видно в темных очках.

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