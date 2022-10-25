Снимки солнечного затмения сразу же разлетаются по соцсетям Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи местные жители и туристы наблюдали солнечное затмение 25 октября.Это явление редкое и необычное. Оно случается примерно 14 раз за столетие. Снимки солнечного затмения сразу же разлетаются по соцсетям. Видео солнечного затмения в Сочи 25 октября публикуют и туристы, и местные жители. Люди восхищаются завораживающей красотой необычного явление, а ученые изучают природу феномена.

На курорте открыли даже специальную оборудованную площадку. Все желающие могли прийти и посмотреть на солнечное затмение. Причем вход на площадку абсолютно бесплатный.

Сайт kp.ru провел онлайн-трансляцию солнечного затмения.

Видео солнечного затмения в Сочи 25 октября 2022

На кадрах видно, как редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, захватило небо. В самом начале кольцеобразной фазы у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно заметить солнечную корону.

Кажется, как будто бы Луна полностью поглощает светило. Небо окрасилось в жуткий, мрачный и угрожающий серо-бурый цвет. Словно сейчас наступит конец света. Луна медленно, но уверенно закрывает собой Солнце.

Первый контакт лунного диска с Солнцем произошел ровно в 12:35 часов. Затем диск проследовал по солнечной системе и закрыл собой большую часть небесного светила. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в 14:00 часов. В это время будет закрыт 61% Солнца. И к 15:00 часам затмение закончится.