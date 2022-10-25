Лазерная коррекция зрения: калькуляция цены в условиях меняющегося рынка услуг

Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Современная тенденция к рационализации использования денежных средств как итог после жизни в условиях пандемии привел к тому, что люди более внимательно стали относиться к своему здоровью, больше и качественнее в него инвестировать. Но, как любая инвестиция, вложение в медицинские услуги должно быть максимально продуманным и правильно рассчитанным.

Зрение всегда считалось одним из главных органов чувств, ведь более 80% информации мы получаем именно благодаря глазам. Ко всему прочему, потеря зрительной функции часто сопряжена с потерей физической активности, снижением своего привычного ритма жизни. Сохранить и вернуть здоровье глаз сегодня во многом позволяет офтальмохирургия, однако стоимость операций на глазах у многих пациентов вызывает вопросы. Вместе с офтальмологической клиникой 3Z разбираемся в калькуляции цены на популярные сегодня офтальмологические процедуры.

Лазерная коррекция зрения – процедура, которая проводится для восстановления зрения при нарушениях рефракции. Это возможность для пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом избавиться от очков и линз, а значит – не испытывать неудобств, связанных с их ношением. Хорошее зрение без дополнительных условий сделало лазерную коррекцию зрения очень популярной в наши дни. К примеру, в федеральной сети офтальмологических клиник 3Z выполнено уже более 360 тысяч различных офтальмологических операций, из них по лазерной коррекции более 120 тысяч процедур. Несмотря на то, что лазерная коррекция зрения делается за считанные секунды, цена на такую процедуру составляет несколько десятков тысяч рублей и зависит от процедуры, выбор которой в свою очередь – от индивидуальных параметров глаз.

Дело в том, что лазерная коррекция – это по-настоящему сложная операция, которая требует дорогостоящего современного оборудования и высокого уровня практических навыков офтальмохирурга. Именно это и влияет на итоговую цену: Результат, который дает лазерная коррекция, сохраняется на всю жизнь, поэтому экономить на операции не стоит.

Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Первый этап операции - диагностика

Любое хирургическое вмешательство невозможно без диагностического осмотра. И чем тщательнее он будет, тем точнее будет поставлен диагноз, а в случае лазерной коррекции зрения – более прогнозируемым станет результат.

Обследования в офтальмологических клиниках проводяся по нескольким направлениям и качественно отличаются от того, что предлагают в салонах оптики. В диагностику входит набор классических (базовых) и углубленных исследований, которые помогут составить полную картину состояния глаз:

- Визометрия - проверка остроты зрения,

- Автокераторефрактометрия – исследование оптической силы глаза,

- Тонометрия – измерение внутриглазного давления,

- Периметрия – определение полей зрения

- Биомикроскопия – исследование переднего отрезка глаза,

- Офтальмоскопия – осмотр глазного дна: сетчатки и ее сосудов, диска зрительного нерва и других отделов

- Исследование толщины и кривизны роговицы

- Определение ширины зрачка в различных условиях и т.д.

В дальнейшем эти параметры помогут офтальмохирургу провести операцию с учетом всех индивидуальных особенностей строения глаза. Для максимального комфорта пациентов все исследования проводятся бесконтактно, что стало возможным благодаря высокотехнологичному диагностическому оборудованию. Суммарная стоимость аппаратов для диагностики в каждой клинике 3Z превышает 20 млн рублей. И эта цифра, конечно, влияет на итоговую цену за услугу: чем дороже оборудование, тем выше цена диагностики.

Но для того, чтобы не нагружать пациента во время прохождения диагностики дополнительными тратами за отдельные обследования, в 3Z диагностика проходит по принципу «Все включено». Суть такого принципа заключается в единой стоимости диагностики, включая все необходимые дополнительные исследования. Пациент в таком случае оплачивает одну услугу – диагностику, а не отдельные обследования. Итог – в каждом случае диагноз ставится на основании всех необходимых показателей.

Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Оборудование и профессионализм хирурга – две главные составляющие операции

Качественное оборудование – один из важнейших факторов, обеспечивающих точность прогнозирования результатов операции, а также безопасность процедуры и сведение к минимуму реабилитационного периода. Как правило, чем сложнее и современнее лазер, применяемый для проведения коррекции зрения, тем безопаснее будет операция и меньше сроки восстановления.

В клиниках 3Z применяются современные лазеры ведущих мировых производителей. Стоимость фемтосекундных и эксимерных установок составляет порядка нескольких десятков млн рублей. Кроме того, что оборудование нужно приобрести, оно должно регулярно проходить техническую проверку. Для этого в каждой клинике 3Z есть отдельный сотрудник со специальным инженерным образованием. Это те необходимые меры, которые делают каждую операцию надежной и безопасной.

Лазеры работают исключительно по индивидуальным антропометрическим параметрам (толщина, кривизна роговицы и пр.), которые никогда не повторяются. На проведение каждой операции клиника приобретает специальную лицензию. Ее цена составляет примерно 30% от итоговой стоимости процедуры. Оригинальные расходные материалы приобретаются у официального представителя фирмы-производителя, а так называемые дополнительные расходники в виде шприцев, перчаток, масок и т.п. должны соответствовать общепринятым стандартам. Так что крайне низкая стоимость на лазерную коррекцию зрения – это повод для пациентов проверить, есть ли у клиники лицензия, необходимое оборудование, а у специалистов соответствующая квалификация.

Не стоит забывать, что лазерная коррекция зрения – это полноценное хирургическое вмешательство, которое требует обязательного присутствия в операционной офтальмохирурга, представителя младшего медицинского персонала (в большинстве случаев – операционной медицинской сестры) и инженера, который ведет непосредственный контроль за всеми техническими процессами.

Пожалуй, самым важным фактором является профессионализм офтальмохирурга, который проводит операцию. Чтобы считаться опытным специалистом, лазерному хирургу нужна постоянная практика и идеальное владение процедурой, по которой проводится коррекция. Для повышения квалификации и обмена опытом офтальмохирурги 3Z регулярно участвуют в различных конференциях, симпозиумах, круглых столах.

«Прежде чем приступать к операциям, врач должен пройти специальное дополнительное обучение и сдать экзамены. Чтобы начать работу, например, с лазером VisuMax, необходимо также получить сертификат от компании-производителя. Стоимость обучения одного специалиста работе с таким лазером составляло около 600 тыс. рублей», – рассказывает коммерческий директор 3Z Марина Сульдина.

Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Подсчеты от и до

В настоящее время в краснодарских офтальмологических клиниках проводят лазерную коррекцию зрения по нескольким основным процедурам: ФРК, LASIK***, Femto Super LASIK** и ReLEx SMILE*. Стоимость операции зависит от выбора процедуры, в клинике 3Z г. Краснодара она варьируется от 27 тыс. до 57 тыс. 200 рублей за один глаз. В 95% случаев операция проводится на обоих глазах сразу.

Кроме того, перед процедурой лазерной коррекции необходимо сдать анализы: в том числе гепатит B и С, пройти флюорографию. Все анализы, кроме флюорографии, можно сдать непосредственно в клинике 3Z. Общая стоимость минимального набора лабораторных предоперационных исследований в клинике составляет 1700 рублей.

Таким образом, лазерная коррекция зрения в 3Z обходится пациенту примерно в 60-120 тыс. рублей, в зависимости от применяемой процедуры. Однако способы сократить эту сумму все-таки существуют. Налоговое законодательство России позволяет вернуть часть денег, потраченных на операцию. В общей сложности можно компенсировать 13% от стоимости затраченных на лечение средств. Также клиника 3Z предлагает вариант оплаты своих услуг в рассрочку1, что существенно снижает единоразовые траты пациента.

Система рассрочки в 3Z позволяет осуществлять оплату2 по частям и предоставляется на любую сумму стоимости услуг свыше 6 000 рублей. Оставшуюся сумму без процентов и переплат пациент может внести в течение 3-24 месяцев в зависимости от размера предоплаты.

Информированность пациентов играет большую роль в понимании формирования цены за услугу. Поэтому клиники, которые заботятся о качестве своих услуг, особое внимание уделяют открытой демонстрации своей деятельности. Для этого они используют различные информационные каналы: собственный официальный сайт, внешние СМИ и различные социальные сети. Чем лучше пациент владеет информацией о той медицинской процедуре, которую ему предстоит пройти и за которую заплатить, тем отчетливее он будет понимать, из чего складывается цена на услугу.

Лазерная коррекция зрения – это сложная высокотехнологичная процедура, требующая вовлечения большого количества персонала, серьезных инвестиций и постоянного контроля качества предоставляемой услуги. Потребительская ценность лазерной коррекции зрения высока и очевидна – такая операция проводится один раз в жизни, ее результат остается неизменным и влияет на качество жизни.

3Z.ru

*ReLEx SMILE — Релекс Смайл

**Femto Super LASIK — Фемто Супер Лейсик

*** LASIK — Лейсик

1 Под рассрочкой понимается кредитный договор, предоставляемый банком-партнером. 3Z предоставляет пациенту скидку на сумму процентов по кредитному договору. Пациент оплачивает только стоимость медицинских услуг. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении кредита.

2 Банки-партнеры брокерской системы "POSCREDIT" – Тинькофф Банк, АО «Тинькофф Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2673 от 24 марта 2015 г. и другие.

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