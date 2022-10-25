На Кубани добровольцы шьют носилки и собирают деньги на машину для госпиталя в Горловке

Женщины из Горячего Ключа шьют бескаркасные носилки для раненых.

В Краснодарском крае активно помогают фронту. В нескольких городах и районах местные мастерицы вяжут теплые вещи и шьют аптечки для солдат Российской армии. Движение активно заявило о себе после объявления частичной мобилизации. Хотя многие помогают госпиталям и военным уже с начала специальной военной операции. На фронт везут лекарства, амуницию и даже автотранспорт. Средства собирают в социальных сетях простые жители Кубани, которые не могут остаться в стороне.

Техника для медиков

Краснодарская общественница Марина Репещук с начала спецоперации помогает госпиталю в Горловке. Восемь месяцев она координирует закупку лекарств для раненых бойцов. Деньги на приобретение жизненно важных препаратов скидывают неравнодушные горожане, а потом гуманитарный груз доставляют на фронт. В марте ВСУ разбомбили «буханку», на которой врачи доставляли бойцов в медицинское учреждение. Но без поддержки донецкие санитары не останутся. Краснодарцы вновь участвуют в большом денежном сборе.

Автомобиль для медиков перекрасили в хаки.

- Одну машину нам предоставил предприниматель из Горячего Ключа. Перегнали ее в Краснодар, покрасили в защитный цвет. Она очень «уставшая», поэтому механики взялись сделать ремонт. После обновления, «буханка» отправится в Горловку, - рассказала «КП»- Кубань» Марина Репещук. – Мы также решили приобрести еще одну машину. Судя по объявлениям в интернете, чтобы она была на ходу, нужно порядка 250 тысяч рублей. Сейчас объявили сбор. Больше половины денег уже собрано.

Кроме того, для горловских медиков краснодарцы закупили 26 раций, чтобы они могли постоянно держать связь.

Рации для работы врачей госпиталя.

Реквизиты для закупки техники:

Сбербанк 4276 3000 3346 6353 (Михаил Юрьевич)

Мы молимся и шьем

В это же время в Горячем Ключе открылся цех по пошиву бескаркасных носилок для раненых. Помещение для волонтеров предоставили предприниматели, раскроечный стол сколотил Юрий Плешаков, а местная врач закупила промышленные машинки. Дело пошло быстрее, когда дружная команда волонтеров достигла 40 человек. Женщины приходят по вечерам, закупают ткани и нитки и после молитвы принимаются за работу.

- Мне не верилось до последнего, что все получится. Но когда все работают на один результат, сразу все получается, - признается руководитель группы добровольцев Галина Голубка. - Мы изучили технологический процесс пошива носилок из ткани, учли пожелания военных медиков. Теперь обучаем новых людей, которые к нам присоединяются. Кто-то раскраивает, кто-то шьет. За это люди не получают денег, приходят по зову сердца.

Женщины приходят в пошивочный цех по графику.

Первую партию из 60 носилок волонтеры уже передали. Сейчас женщины хотят расширить помощь и шить для бойцов нательное белье и балаклавы.

- Мы живем счастливо тем, что люди выручают друг друга. Уже тысячи человек по краю участвуют в этом, - говорит Галина Голубка. - Фронту нужно помогать фронту, отправлять посылки и молиться, чтобы ребята знали, что их ждут, о них заботятся.

Тем такие же ребята, как мои сыновья

Наталья Горбачева из Каневской начала вязать для добровольцев теплые вещи неделю назад. Потом поняла, что отправить на фронт много носков и варежек не получиться. Тогда обратилась к коллегам, которые хорошо владеют спицами и пряжей. Так в станице началась акция «Петелька добра».

- У меня двое сыновей. Почему я не могу связать для чужих детей? Сейчас холодает, пусть носки согреют наших мужчин на передовой, - говорит руководитель кружка в местном Дворце культуры Наталья Горбачева. – Нельзя быть равнодушным в такой ситуации, мы сидим в тепле, накормлены, а бойцы в полях находятся. Хоть так им поможем.

На призыв Натальи Николаевны откликнулись более 10 женщин. Сформировать «теплую» посылку они планируют ко Дню народного единства, а потом подготовить подарки для солдат к Новому году.