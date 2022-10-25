Луна захватила Солнце.

В Краснодаре местные жители с замиранием дыхания следили за солнечным затмением 25 октября. Такое явление можно застать очень редко. Солнечное затмение достаточно необычной, но завораживающий феномен. Видео солнечного затмения в Краснодаре 25 октября сразу же разлетелись в Интернете.

Люди восхищаются завораживающей красотой необычного явление, а ученые изучают природу феномена. Солнечное затмение можно наблюдать примерно 14 раз за столетие.

Видео солнечного затмения в Краснодаре 25 октября 2022

На кадрах видно, как редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, захватило небо. В самом начале кольцеобразной фазы у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно заметить солнечную корону.

В Краснодаре без специального оборудования было тяжело разглядеть, как Луна поглотило светило. Небо заволокло кучевыми облаками. Однако день резко превратился в ночь. Небо окрасилось в жуткий, мрачный и угрожающий серо-бурый цвет. Словно, сейчас наступит конец света или апокалипсис.

В разгар дня на небе остался только одна Луна. Казалось, как-будто земляне больше никогда не увидят светило. Луна медленно, но уверенно закрыла собой Солнце.

Первый контакт лунного диска с Солнцем произошел ровно в 12:35 часов. Затем диск проследовал по солнечной системе и закрыл собой большую часть небесного светила. Максимальную фазу затмения можно было наблюдать в 14:00 часов. В это время Луна закрыла 61% Солнца. А к 15:00 часам небо уже прояснилось, облака разошлись и вновь засветила яркая звезда.

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