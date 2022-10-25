Редкие виды хищных птиц нашли в Кавказском заповеднике

Молодой черный коршун летит над заповедником. Фото: Александр Перевозов.

В Кавказском биосферном заповеднике продолжают наблюдать за миграцией хищных птиц: специалисты во второй раз после многолетнего перерыва заметили несколько видов хищных птиц, один из которых до этого наблюдали только в 1930-х годах.

Пролет хищных птиц над заповедником начинается в конце лета и продолжается до ноября. Он проходит волнами: после нескольких дней непогоды, хищные птицы скапливаются в предгорьях и с наступлением благоприятных условий перелетают через Главный Кавказский хребет к местам зимовки.

Некоторые виды птиц не встречались орнитологам заповедника с 1930-х годов.Фото: Александр Перевозов.

– Самый популярный маршрут перелетов проходит по долине реки Малая Лаба. На высоте две-три тысячи метров над уровнем моря хищники находят поток восходящего воздуха, стая птиц кружится в нем, набирая высоту в десятки и сотни метров за считанные секунды, – рассказал «КП»-Кубань» орнитолог Кавказского заповедника Александр Перевозов. – Набрав высоту, птицы планируют вниз до следующего восходящего потока воздуха, идущего от нагретой солнцем земли.

За время наблюдений этой осенью специалисты заповедника зафиксировали на его территории более двух тысяч особей 18 видов хищных птиц. Наиболее многочисленными были черные коршуны: орнитолог Александр Перевозов насчитал 1302 особи. Вторым по численности был канюк: 660 особей.

Большого подорлика орнитологи впервые увидели с 1930-х годов. Фото: Александр Перевозов.

Было учтено рекордное количество малых подорликов – 35, и один очень редкий большой подорлик, который встречен всего второй раз в истории заповедника: до этого орнитологи наблюдали его на Кубани аж в 1930-х годах.

Замечен очень редкий для заповедника курганник – это третья встреча за все время наблюдений. Были сфотографированы несколько осоедов, которые отличаются большим разнообразием окраски оперения.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять видов минералов

– Уникальные для России минералы обнаружены в ходе экспедиции к Имеретинским озерам, которая стала возможна благодаря договору о сотрудничестве с московским Минералогическим музеем имени Ферсмана РАН, – рассказали «КП»-Кубань» в Кавказском биосферном заповеднике. – По итогам исследования, сразу пять минеральных видов впервые найдены на территории заповедника: биверит, буттгенбахит, дойлеит, мунакатаит и, вероятно, псевдоболеит.