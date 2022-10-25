В Краснодаре осудят мужчину, избившего полицейского лопатой

Мужчину задержали. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Патрулирование улиц садового товарищества Краснодара закончилось для полицейского больничной койкой. Все случилось 13 августа 2022 года. В тот вечер батальон патрульно-постовой службы следил за порядком на улице. Увидев идущих по дороге мужчин, они остановили их для обычной проверки документов.

Но внимание полиции компанию напугало. Один из них, 28-летний житель города, паспорт предъявлять наотрез отказался, после чего дал деру. Сотрудники в форме начали за ним погоню – уж слишком странным было его поведение. На территории одного из домов его все-таки настигли.

- Там парень оказал сопротивление. Он схватил лопату и ударил ею полицейского по голове, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уж на что рассчитывал драчун, не ясно. В итоге мужчину все равно задержали и доставили в участок для допроса. А полицейскому потребовалась госпитализация. К счастью, серьезных травм он не получил – его довольно быстро выписали. Однако за нападение на сотрудника МВД краснодарцу придется ответить.

- В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя его заключили под стражу, которая продолжает действовать, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчина полностью сознался в содеянном. В случае, если суд признает его виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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