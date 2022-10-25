Хирурги Кубани успешно удалили пациентке опухоль в 6 см

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре хирурги прооперировали пациентку с 6-сантиметровой опухолью. Врачи Краевой клинической больницы №2 сделали все, чтобы не травмировать органы – новообразование находилось в труднодоступном месте.

– Опухоль выросла между почечной артерией, почечной веной и нижней полой веной. Это крайне сложное анатомическое расположение. Новообразование нужно было убрать между магистральными сосудами, не повредить их и сохранить почку, – отметил главный врач ККБ №2 Сергей Габриэль.

Злокачественное образование удалось успешно удалить благодаря опыту кубанских хирургов.

- Чтобы извлечь опухоль из брюшной полости пришлось сделать миниразрез до 4 сантиметров, при этом удалось не задеть никакие органы, были сохранены и сосуды, - сообщили в больнице.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские хирурги удалили пациентке из Ташкента 6-килограммовую опухоль. Делегация кубанских медиков сделала 17 уникальных операций в Узбекистане.

Сложные операции в Краснодаре проводят с помощью обновленного оборудования. В 2022 году по нацпроекту в медучреждения Кубани закупят еще более 130 единиц медтехники, среди которых два МРТ для ККБ №1 и №2, а также рентгенодиагностический комплекс для онкодиспансера №3. Также планируют приобрести мультиспиральный компьютерный томограф, аппарат брахитерапии и аппарат близкофокусной рентгенотерапии для онкологического диспансера №1. Оборудование позволит выявлять новообразования у пациентов на ранних стадиях, что значительно увеличит шанс полной ремиссии.

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