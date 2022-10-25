В Абрау-Дюрсо в октябре зацвели одуванчики

Фото: Наталья Плаксина, t.me/lifeabrau

В Абрау-Дюрсо, что под Новороссийском, местные жители заметили зеленые ковры из травы, на которых распустились одуванчики. Также на каштанах появились молодые зеленые листочки рядом с уже пожелтевшими. Фотографии появились в соцсетях 25 октября.

Фото: Наталья Плаксина, t.me/lifeabrau

– Такое явление природы мы наблюдаем уже последние лет 10-15, – пояснил журналистам местного издания биолог Дмитрий Вехов. – Осенью наступает теплый, влажный период. При такой длине дня, которую мы наблюдаем сейчас, он схож с весенним. В это время зачастую зацветает одуванчик. Весной цветет одуванчик лекарственный, а сейчас – одуванчик лекарственный и бессарабский. Правда, последний довольно редко встречается, он занесен в Красную книгу.

Фото: Наталья Плаксина, t.me/lifeabrau

Эксперт пояснил, что с деревьями немного по-другому – они в сильную летнюю жару сбрасывают листья, впадая в полусонное состояние, а после дождей выходят из полусна и на некоторых появляются молодые листочки. Тем более погода этому способствует.

Фото: Наталья Плаксина, t.me/lifeabrau

На побережье Краснодарского края воздух местами прогревается до 22 градусов тепла. На этой неделе в Абрау-Дюрсо отметки на термометрах будут колебаться от 15 до 18 градусов. Понижение температур ожидается только с середины ноября.

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