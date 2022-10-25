На Витязевском лимане активно цветут солеросы. Фото: https://t.me/makovozovy

«Марсианские» поля с цветущими солеросами сняли под Анапой. Прибрежная территория окрасилась в очень необычный и достаточно неестественный цвет. Отдыхающие, приехавшие осенью на курорт, с недоумением смотрят на завораживающий пейзаж и задаются вопросом, поему растения окрасились алым? Но это событие – далеко не редкость.

Каждую осень Витязевский лиман превращается в настоящее марсианское поле. Это происходит из-за растущего здесь травянистого растения, которое называется солерос. Весь год оно имеет привычный для нас зеленый или слегка розовый цвет. Однако с приходом холодов меняет оттенок и становится оранжево-красным.

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- Солеросы являются однолетним растением. Необычную окраску они принимают из-за приближающихся холодов. Через время растение снова станет привычного цвета. Это произойдет, когда отомрут побеги, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Явление происходит из-за того, что в окрестностях курорта достаточно соленые водоемы.

- Солеросы растут на солоноватых водоемах. Это их привычная среда обитания. Самые соленые лиманы, как раз, находятся в Анапе и на Таманском полуострове, - объяснил Вениамин Голубитченко.

Солеросы считаются местной достопримечательностью. Фото: https://t.me/makovozovy

При всех своих необычных качествах, растение абсолютно не опасно ни для людей, ни для животных. Потому многие местные жители считают лиман настоящей достопримечательностью, а туристы специально разыскивают его, чтобы сделать несколько красивых фотографий для своих соцсетей.