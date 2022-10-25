В Сочи пропавшие 19-летние туристы, которых начали искать на вертолете, сами вышли из леса

В Сочи нашли пропавших 19-летних туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи пропавшие туристы, которых начали искать на вертолете, сами вышли из леса. Ребят обнаружили в районе эко-поселения Ажек.

Молодые люди решили отправить в поход. 19-летний Данил Ольховский, который является жителем Сочи, вместе со своим приятелем, 19-летним Арсением Пястоловым из Челябинской области, вышли на маршрут утром 23 октября. Они захотели посмотреть на всю красоту местной природы и отправились в район истока реки Чвижепсе.

Ребята пропали 23 октября. Фото: «ЛизаАлерт».

Точный маршрут парни никому не сообщили, и, скорее всего, даже не прокладывали. Друзья договорились, что днем они погуляют по горам и до захода солнца начнут выдвигаться назад. Выйти в город приятели планировали поздно вечером 23 октября. Домой они не вернулись, и уже ночью родные мальчиков подняли тревогу.

Поиски пропавших начались 24 октября. Спасатели прочесывали местность, волонтеры распространяли информацию о Даниле и Арсении. К сожалению, предпринятых мер оказалось недостаточно и в первые сутки ребят не нашли.

25 октября к поискам подключили вертолет КА-32. На нем спасатели отправились в район горы Сапун, где продолжили искать молодых людей, но те уже успели выйти из леса самостоятельно.

- Около 18:00 спасателям поступила информация, что 19-летние туристы были обнаружены в районе эко-поселения Ажек. Молодые люди вышли абсолютно в другом районе - не в том, который был указан спасателям для поиска, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Группа ребят была не зарегистрированная. Это очень опасно для жизни. МЧС настаивает, чтобы люди проходили процедуру регистрации перед тем, как отправиться в горы. Это мера является необходимой для спасательных формирований.

Всего к поискам 19-летних туристов привлекались 30 спасателей, 5 автомобилей и 1 вертолет.