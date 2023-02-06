В Сочи банда лжезастройщиков обманула дольщиков на 480 млн рублей

В Сочи лже-застройщики обманули 220 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи перед судом предстанет банда застройщиков, которых обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. По материалам следствия, пятеро подельников на протяжении трех лет обманывали желающих обзавестись квадратными метрами на берегу Черного моря.

- По версии следствия, вышеуказанная группа лиц, в период с июля 2018 года по декабрь 2021 года, действуя на территории г. Сочи, разработала преступный план по хищению имущества у неопределенного круга граждан. Для этих целей они стали привлекать денежные средства якобы для инвестирования в строительство 10 жилищных комплексов, расположенных на территории Сочи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жертвами лжезастройщиков стали 220 человек. Причем география пострадавших обширна. Обманутые клиенты есть в Москве Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В общей сложности люди передали мошенникам 480 млн рублей и при этом даже не подозревали, что никакого строительства вообще не ведется.

- При этом мошенники умышленно скрывали информацию об отсутствии разрешительной документации на строительство, а также возможности выполнить взятые на себя обязательства, - уточнили в надзорном ведомстве.

В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых, превышающего сумму причиненного ущерба, был наложен арест. Потерпевшие также заявили гражданские иски. Уголовное дело прокуратура направила в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу.