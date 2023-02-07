Город замело снегом Фото: Галина КОПЫЛОВА

Краснодар в ночь на 7 февраля накрыло белыми снежинками. В южном городе дождались первого в 2023 году снега.

Пока горожане спали - техника расчищала и обрабатывала дороги, мосты и путепроводы от гололеда. Посыпали ночью и тротуары, остановки, подземные переходы.

- Комбинированные дорожные машины обработали магистральные дороги и дороги первой очереди. Песко-соляная смесь, которую рассыпает техника, не даст выпавшему снегу превратить дорогу в каток, - сообщили в мэрии Краснодара.

По прогнозу, снег будет идти весь день. Дневные температуры будут держаться на минусовых отметках – до -5 градусов в Краснодаре. Автомобилистам не советуют выезжать на летней резине. В крайнем случае, лучше отменить все планы на день и остаться дома.

По краю столбики на термометрах опустятся до -14.

- 7 февраля в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, местами в восточной половине края -10…-12 градусов, днем -1…-6 градусов; в горах ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Сильный ветер сохраняется. Порывы на участке Анапа-Геленджик могут достигать 30-34 м/с, местами ураган 35-38 м/с. В Новороссийске на трассе в настоящее время сложная обстановка, участок до сих пор перекрыт для проезда грузового транспорта.