Как изменился Сочи после Олимпиады 2014 года

Олимпийский Парк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 июля 2007 года – знаковая дата для курорта. Тогда усилиями лично Президента РФ Владимира Путина Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады. А вместе с ним – и миллиардные инвестиции.

Спустя семь лет – 7 февраля 2014-го – в Сочи состоялось открытие Игр. Оно прошло на стадионе "Фишт" и собрало свыше 40 тысяч человек. Еще сотни миллионов следили за зажжением огня в Олимпийском парке у экранов телевизора.

Глава Международного Олимпийского Комитета назвал церемонию открытия лучшей в истории. А девочка Люба, которая парила над ареной, стала звездой спортивного праздника. Еще бы – она показала миру историю России.

- После соревнований нас пригласил представитель краевой федерации и сказал, что ищут лицо Олимпиады. И Лиза могла бы подойти. Но потом оказалось, что нужна светленькая девочка, и мы практически потеряли надежду, - рассказывала мама Лизы. – А на просмотре все изменилось в одну минуту. Режиссер-постановщик воздушных трюков сказал, что Лиза подходит на роль идеально.

Всего за пять лет – с 2009 по 2014 год – курорт превратился в современный мегаполис. Он обрел:

• Более 360 километров дорог и мостов.

• 54 железнодорожных моста протяженностью более 16 километров.

• Более 200 километров железнодорожного полотна.

• 22 тоннеля.

• 480 километров газопроводов низкого давления.

• Газопровод высокого давления Джубга - Сочи протяженностью 174 километра.

• Более 550 километров высоковольтных линий электропередачи, более 700 километров распределительных сетей.

• Две ТЭС и одну ТЭЦ, 17 подстанций общей мощностью более 1040 МВт.

• Очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков общей производительностью 255 тысяч кубометров в сутки.

• Почти 700 километров инженерных сетей.

• Сотни гостиниц и объектов размещения на 24 тысячи номеров.

• Более 60 новых и модернизированных объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Красная Поляна, 90-е годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но не все знают, что Олимпиада 2014 года стала спасением для местных жителей. Впервые за долгие годы они забыли, каково это: зимой остаться без тепла и света. Обычно горожане лишались всего после первого же снега.

Изменил ситуацию план президента. На курорте появились новые ТЭЦ и генераторы – в Адлере и Джубге. Если прежние производили 240 мегаватт, то новые – 1040. Это в три раза больше, чем требовалось Сочи.

Красная Поляна сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одной вечной проблемой курорта были постоянные перебои со светом. Но и эта проблема ушла в прошлое благодаря 7 воздушным линиям, 165 трансформаторам и 700 км сетей распределения.

Также рабочие привели в порядок канализационные сети. В середине нулевых их износ достиг уже 80%. То есть местами линии просто не работали. Но перед Играми город обрел новую сеть очистки сточных вод мощностью 255 тысяч кубометров в сутки.

Красная Поляна, 90-е годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крайне важным вопросом Игр была тема экологии. Сочи стал первым городом России без мусорных полигонов. Обе свалки, которые были на побережье и находились в Адлере и Лоо, были расформированы. А еще курорт перешел на чистое топливо. Котельные сменили мазут на газ благодаря запуску газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи». По словам экспертов, качество воздуха в Сочи возросло в два раза.

А еще на курорте распахнули двери госпитали мирового уровня. Это городские поликлиники в Красной Поляне и Дагомысе.

Красная Поляна сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главное - это, конечно, спорт. Он получил новый импульс развития на курорте. Причем это коснулось и профессионального, и массового спорта. Настоящий бум случился на весну 2014-го. Регулярно заниматься физической культурой стала почти половина местных школьников. А общее количество горожан, посвящающих время спорту, возросло до 150 тысяч.

Красная Поляна сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также на курорте образовалась уникальная безбарьерная среда. Сегодня же в Сочи по всем требованиям оформляются не только социальные и спортивные объекты, но и городская среда.

Также получила новую жизнь курортная отрасль. Всего за пять лет с 2009 по 2014 год гостиничный фонд города возрос аж в два раза – с 26 тысяч номеров до 50. А сегодня - это 108 тысяч номеров на 200 тысяч единовременного размещения! В поселке Красная Поляна , который отапливался исключительно дровами, - создан новый горный туристический кластер.

Красная Поляна, 90-е годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на месте болот в Имеретинской низменности вырос Олимпийский парк с развитой инфраструктурой - спортивными и образовательными объектами, парками и современными отелями.