Нацпроект «Производительность труда» помог кубанским предприятиям улучшить показатели

По предварительным данным краевой статистики за 2022 год, крупные и средние сельхозпредприятия произвели 1,1 млн тонн молока

В регионе активно продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда». По данным на январь 2023 года, в нем участвуют более 220 предприятий Краснодарского края. Лидерами по внедрению принципов бережливости являются обрабатывающие производства – 44%, на втором месте сельское хозяйство и транспорт – у них по 18%, на предприятия торговли приходится 13%. В целом экономический эффект от реализации национального проекта на Кубани в 2022 году составил 48,5 млрд рублей.

Чтобы узнать, как кубанские аграрии внедряют бережливые технологии, редакция «КП» отправилась в станицу Днепровскую, где работает семеноводческая агрофирма «Русь». Предприятие входит в состав ГК «Концерн «Покровский» - одного из крупнейших российских сельхозпроизводителей, который находится в десятке лидеров страны по объему производства молока. Животноводческие хозяйства группы компаний производят ежегодно 112 тысяч тонн молока, на 14 современных молочных комплексах содержится более 10,6 тыс. голов дойного стада.

Главный зоотехник ОАО САФ «Русь» Марина Атрощенко

О современном молочном производстве и влиянии на него инноваций «Комсомолка» побеседовала с главным зоотехником ОАО САФ «Русь» Мариной Атрощенко.

- Марина Владимировна, агрофирма «Русь» является одним из лидеров молочного производства Тимашевского района и традиционно показывает высокие результаты и их стабильный рост. Сколько сейчас молочных ферм у хозяйства, какова численность поголовья?

- В состав «Руси» входят четыре фермы: три молочные и одна - по выращиванию молодняка. В общем фонде предприятия молочное производство составляет порядка 40% дохода. Общая численность поголовья КРС превышает 4,2 тысячи, из них 1,5 тысячи –дойное стадо. Продуктивность наших животных сейчас достигает по году 11,5 тонны на фуражную голову, но мы планируем и дальше работать над улучшением этого показателя. В том числе, за счет внедрения бережливых технологий и участия в нацпроекте.

В состав «Руси» входят четыре фермы: три молочные и одна - по выращиванию молодняка.

Для справки:

По предварительным данным краевой статистики за 2022 год, крупные и средние сельхозпредприятия произвели 1,1 млн тонн молока и 384, 4 тыс. тонн мяса. Средняя продуктивность каждой коровы – 9,4 тонн молока в год. Общее поголовье КРС выросло до 335,3 тыс. голов, в том числе дойное стадо – 121,3 тыс.

- Сколько молока дают коровы «Руси» и куда оно реализуется?

- Надой на одну корову у нас составляет 36 литров в сутки. Молоком высшего сорта мы обеспечиваем крупнейших в России производителей молочной продукции, работающих в нашем регионе. Так, «Русь» ежедневно сдает 53 тонны молока на Тимашевский молочный завод. Для сравнения, десять лет назад валовое производство в хозяйстве составляло 25 тонн в сутки, то есть за этот период мы вдвое увеличили показатель.

- От чего зависит молочная продуктивность поголовья? За счет чего удается увеличивать надои?

- Общее производство молока складывается из множества факторов: генетический потенциал стада, современные технологии заготовки кормов, сбалансированные рационы, оборудование. Важным элементом является своевременная профилактика болезней животных, подбор качественных ветеринарных препаратов и вакцин. На каждом этапе мы анализировали и подбирали лучшее из того, что нужно поголовью, внедряли новые технологии, меняли принципы работы. И в итоге пришли к тем результатам, которые есть сейчас. Но останавливаться на достигнутом не собираемся, 36 литров на голову – это не предел.

Все поголовье для своих ферм «Русь» выращивает сама

- В прошлом году «Русь» при поддержке специалистов Федерального центра компетенций внедряла бережливые технологии в молочное производство. Расскажите, что включал проект? Каких результатов вам удалось добиться?

- На протяжении полугода МТФ № 2 участвовала в федеральном проекте «Бережливое производство». Все сотрудники прошли обучение, приобрели два миксера для кормления животных и две кормовые программы, с участниками проекта работали в доильном зале, ужесточили контроль над раздачей рациона. В результате за этот период нам удалось сократить время доения и увеличить продуктивность коров на 18%.

- Вы отметили, что надои во многом зависят и от генетического потенциала животных. Как формируется стадо? Где берете телят?

- Телят мы не покупаем – все поголовье для ферм выращиваем сами. Например, в прошлом году у нас стоял план получить 90 телят от каждой сотни коров. Сохранность молодняка составляет 97%, также мы зафиксировали увеличение по среднесуточным привесам. Помимо того, что «Русь» обеспечивает телятами свои фермы, излишки мы реализуем.

- В сельскохозяйственной отрасли привычней видеть зоотехников-мужчин. Женщины в этой профессии – явление достаточно редкое. Расскажите о своем профессиональном пути, как выбрали эту специальность?

- Я родилась в Новокорсунской. Родители всегда держали коров, я с детства знала, как с ними обращаться. Затем училась заочно в Кубанском государственном аграрном университете и параллельно работала зоотехником-селекционером. Но по характеру я неспокойная, поэтому в кабинете долго сидеть не могу. Начинала я свой трудовой опыт с очень серьезными зоотехниками-мужчинами и никогда не думала, что смогу работать сама.

Надой на одну корову в «Руси» составляет 36 литров в сутки

- Но у вас все получилось. Наверняка уже есть планы и на 2023 год. Каким видите дальнейшее развитие молочного производства в САФ «Русь»? Каких показателей по надоям и производству молодняка планируете добиться?

- В основе успеха предприятия – его сотрудники. Каждый человек, работающий в животноводстве, представляет ценность для САФ «Русь». В 2023 году мы продолжим совершенствовать условия производства молока, уделяя особое внимание подбору профилактических и лечебных средств для животных, обеспечивающих безопасность и экологичность производимой продукции. Также мы планируем расширить поголовье: строим новый телятник на 130 голов и корпус для беспривязного содержания взрослых животных на 250 голов. Кроме того, агрофирма «Русь» планомерно работает над улучшением генетического потенциала своего стада и в дальнейшем планирует получить статус племенного хозяйства.

Только факты:

- САФ «Русь» является не только одним из лидеров молочного производства Тимашевского района, но и много лет специализируется на производстве растениеводческой продукции. Поголовье молочно-товарных ферм обеспечено собственными грубыми и сочными кормами. Также на предприятии работает цех по производству комбикормов, который на 100% закрывает потребности животноводства в добавках и рационах кормления.