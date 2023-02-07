Дорожники строят новое направление от Анапы до подхода к Крымскому мосту

Фото: ФКУ «Черноморье»

Продолжаются работы по строительству и реконструкции федеральной автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. Сейчас дорожники трудятся сразу на двух участках. Единый скоростной транспортный коридор свяжет федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов.

- Работы идут на участках км 52 – 73 и км 73 – 100. Напомним, что участок реконструкции с 47-го по 52-й километр, который получил название Северного обхода Анапы, запустили в эксплуатацию в конце декабря 2022 года – это был первый этап, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

На участке от аэропорта Анапы до поселка Джигинка (52 – 73 км) построят 10 мостов и путепроводов, три транспортных развязки и два надземных пешеходных перехода.

- Трасса пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ, делая широкую дугу северо-восточнее Витязевского лимана, - прокомментировали дорожники.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Участок от Джигинки до подхода к Крымскому мосту (73 – 100 км) пройдет в обход хутора Белый и станицы Старотитаровской. На трассе появятся семь путепроводов, три развязки и три надземных пешеходных перехода.

Завершить работы на всех трех участках планируют в срок.

yandex.ru/maps

- Это очень густонаселенный район, поэтому главная сложность при строительстве новой дороги здесь – это переустройство систем коммуникации: газовых, энергетических, связи и других. Согласование и перенос сетей занимает едва ли не большую часть времени. Однако, мы стремимся выполнить поставленную для себя задачу по срокам завершения работ на обоих участках, - прокомментировал начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

На сегодня первом участке на 80-90% закончено возведение двух развязок и девяти путепроводов. Готовность искусственных сооружений на втором – превышает 60%. Местами началось устройство ограждения, наружного освещения, шумозащитных экранов.

- Наши жители и гости уже в полной мере оценили удобство Северного обхода Анапы, и это только первый этап реализации стратегически важного для курорта проекта. Сегодня работы активно продолжаются, и строительство нового участка федеральной трассы позволит избавить от транзитного транспорта еще ряд наших населенных пунктов, сделать движение свободным и комфортным, и в целом повысить транспортную доступность курорта, - сказал мэр Анапы Василий Швец.