ФК «Кубань» одолжил игрока у «Зенита» на 45 минут. Это правда

Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» готовится к возобновлению сезона в Первой лиге (второго по силе дивизиона). Сейчас команда находится на сборах в турецком Белеке. Там желто-зеленые занимаются и проводят спарринги.

30 января «Кубань» провела первый матч на сборах. Она уступила «Уфе» (1:2), а телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» обратил внимание на интересную деталь. Во втором тайме за желто-зеленых сыграли сразу два игрока петербургского «Зенита». Причем они не были ни на просмотре, ни на контракте с краснодарцами.

По данным канала, это защитники Никита Лобов и Елисей Емельянов.

- Это не было просмотром. Просто одолжили, – написал автор канала.

Отметим, что в профессиональном футболе такие вещи – редкость. Они случаются в любительском спорте, но практически исключены в большом.

Сама «Кубань» этот случай никак не комментировала. И уже провела второй спарринг. Она уступила «Динамо» из Махачкалы (0:1).

Добавим, что этой зимой желто-зеленые расстались сразу с несколькими лидерами. Сейчас команда активно работает на трансферном рынке и ищет усиление. Тем более в игре с «Динамо» серьезные травмы получили сразу два футболиста.