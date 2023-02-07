ФК «Кубань» подписал игрока с криминальным прошлым

Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» – один из главных хедлайнеров этой зимой в русском футболе. Желто-зеленые затеяли чистку состава. Они попрощались сразу с девятью игроками. Ушел даже лидер команды по количеству минут на поле в 2022 году – Иван Хомуха.

Из-за дефицита игроков «Кубани» даже пришлось одолжить футболистов у «Зенита». Сразу два защитника петербуржцев появились на поле в матче против «Уфы». Правда, они не спасли желто-зеленых от поражения – 0:1. Эта игра стала первой для краснодарцев на сборе в турецком Белеке.

Там же команда презентовала новичка – гвинейца Амаду Думбуя. Он пополнил состав «Кубань» на правах свободного агента. Последним клубом 20-летнего хавбека был шведский «Юргорден».

12 января скандинавы расторгли контракт с игроком. Это случилось, когда футболиста признали виновным в употреблении наркотиков. Ранее его обвиняли в изнасиловании и съемке оскорбительного характера. Но позже суд снял обвинения со спортсмена из-за отсутствия доказательств.

Отмечается, что Амаду принимал трамадол. Он заявил, что пил лекарства для улучшения сна. Лекарство ему рекомендовал друг. Это спасло парня от сурового наказания – обвинение настаивало на трех годах тюрьмы и депортации. Но суд ограничился штрафом.

Отметим, что Амаду Думбуя имеет еврокубковый опыт. В составе «Юргордена» он выступал в Лиге конференций УЕФА.