Вязала даже по ночам. Незрячая девушка подарила шарфы для бойцов СВО в Краснодаре

Анна (в центре) вместе с настоятелем Иоанно-Юрьевского храма и мамой у госпиталя. Фото: личный архив

Анна Алешина несколько лет назад потеряла зрение из-за аварии. Врачи до последнего боролись за глаза девушки, но до конца восстановиться ей не удалось. Ане пришлось не только заново воспринимать мир, но и учиться ходить. Несмотря на сложности со здоровьем, она не теряет воли к жизни и помогает другим. В октябре незрячая девушка взяла в руки спицы и нитки и связала 25 шарфов для раненых бойцов, которые проходят лечение в госпитале Краснодара.

- Я пыталась вязать после ДТП, но получалось плохо. Потом дала себе еще одну попытку и связала шарф своему близкому человеку. После этого появилась вера в свои силы, - рассказала «КП» - Кубань» Аня.

Аня примерят шарф, связанный своими руками. Фото: личный архив

Нитки для вязания ей купили прихожане строящегося Иоанно-Юрьевского храма и храма иконы Богородицы «Целительницы» на Красных Партизан. Мама Ани помогла с набором первых столбиков, подсказывала, какой длины и ширины сделать шарфики.

- Я вязала почти круглые сутки. В декабре практически не спала, так хотелось побыстрее подготовить подарки для бойцов. Но я считаю, что это общее дело, очень много людей присоединилось к моей идее, - говорит Аня.

В феврале теплые подарки получили пациенты краснодарского госпиталя. Кроме того, бойцам привезли сладости к чаю.

Боец СВО принимает подарки от девушки. Фото: личный архив

- Это Аня всех собрала, обзвонила батюшек, встретилась со всеми в храме. Она сама договорилась с руководством медучреждения о возможности передать раненым такие душевные подарки. Мы радуемся тому, что наша подопечная девочка выросла и сама стала делать добрые дела. С нее многие берут пример и вдохновляются ее силе духа, - делится впечатлениями исполнительный директор фонда «Главное дело» Анна Клименко.

Сейчас Аня готовится вязать рюкзаки и сумки для бойцов СВО и будет проводить мастер-классы по вязанию для взрослых и детей в храме иконы Богородицы «Целительница», чтобы больше людей научились рукоделию и смогли помочь военным.